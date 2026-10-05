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Política

A teoria da conspiração sobre as urnas eletrônicas que pode surgir no segundo turno

Editor de política de VEJA analisa como o resultado do primeiro turno muda o debate sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 22h28 | Atualizado em 6 out 2026, 10h08
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A teoria da conspiração sobre as urnas eletrônicas que pode surgir no segundo turno Priorize VEJA no Google

O desempenho expressivo da direita no primeiro turno das eleições retirou, ao menos por enquanto, espaço para teorias conspiratórias contra as urnas eletrônicas. Mas esse discurso pode reaparecer caso o presidente Lula derrote o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno, segundo avaliação do editor de política de VEJA José Benedito da Silva, no VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Durante o programa, ele afirmou que o resultado do primeiro turno retirou espaço dos ataques ao sistema eletrônico de votação entre setores da direita. “A direita não tem do que reclamar de urna eletrônica”, disse. Segundo ele, as mesmas urnas que foram alvo de desconfiança nos últimos anos produziram uma eleição em que candidatos alinhados à direita tiveram desempenho expressivo em diferentes disputas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que o primeiro turno enfraqueceu as suspeitas sobre as urnas?

José Benedito avaliou que o resultado das eleições criou uma contradição para quem questiona a confiabilidade do sistema eleitoral. “As teorias sem sentido, conspiratórias, sobre a urna eletrônica não fazem agora mais o menor sentido”, afirmou.

Na análise do editor, a direita teve uma vitória ampla nas urnas, tanto na disputa presidencial quanto nas eleições para outros cargos. “A direita passou o trator, deu um grande baile nas urnas”, disse.

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Marcela Rahal também destacou durante o programa a rapidez da apuração brasileira. Ao comentar uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elogiou a velocidade da contagem dos votos no Brasil, a apresentadora classificou o sistema eleitoral brasileiro como rápido, eficiente e seguro.

O que pode mudar no segundo turno?

Para José Benedito, a discussão sobre as urnas pode reaparecer se o resultado da segunda etapa contrariar o desempenho observado no primeiro turno. Ele apresentou como hipótese uma eventual vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro.

Na sequência, o editor apontou qual seria, em sua avaliação, o argumento usado para alimentar novas teorias da conspiração: o de que a direita havia demonstrado força muito maior na primeira rodada da eleição.

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“Quantas teorias da conspiração vão surgir falando o seguinte: ‘Mas a direita deu um banho no primeiro turno, a direita foi avassaladora. A população mostrou fortemente no primeiro turno que pendia à direita. Como que o Lula ganhou no segundo turno?’”, afirmou.

Por que José Benedito vê espaço para novas teorias?

Segundo o editor, teorias conspiratórias conseguem se adaptar ao resultado eleitoral e encontrar novos argumentos mesmo quando os fatos anteriores contradizem suas premissas.

“Para a conspiração, sempre cabe, porque há espaço e qualquer coisa pode ser motivo”, disse.

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José Benedito ressaltou, porém, que se tratava apenas de uma hipótese sobre o que poderia ocorrer depois da votação. Para ele, será necessário acompanhar a campanha e o resultado do segundo turno antes de avaliar como os diferentes grupos políticos reagirão. “Vamos continuar conduzindo essa eleição na ponta dos dedos até o final. Eu, por enquanto, quero ver qual vai ser o desfecho”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
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