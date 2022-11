A ‘tática’ ímpar de André Mendonça para lidar com atos antidemocráticos

André Mendonça foi o convidado principal do encontro do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) que aconteceu nesta tarde no tradicional hotel Fairmont, na zona sul carioca. Responsabilidade social foi o assunto principal do evento, que também contou com a presença do ministro do STJ Luis Felipe Salomão.

Após seu extenso discurso, em que usou repetidamente os termos “amor” e “solidariedade”, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) falou com a imprensa. Quando questionado sobre os atos pró-Bolsonaro que vêm acontecendo desde a vitória de Lula (PT) — e que pedem, inclusive, o fechamento do Supremo —, Mendonça revelou opinião bem diferente da dos colegas. “O papel de todos nós é de serenidade e respeitar as manifestações”, afirmou.

A VEJA, o ministro que tomou posse no início de 2021 por indicação de Jair Bolsonaro (PL) disse que não considera que o os protestos sejam um atentado à democracia “desde que sejam pacíficos”.