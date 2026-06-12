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Política

A surpresa que o Psol prepara para a volta de Glauber ao Congresso

Deputado psolista retorna aos trabalhos no Legislativo após cumprir suspensão do mandato por seis meses

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 14h41
Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) em audiência pública na Câmara.
Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) em audiência pública na Câmara.  (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
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A surpresa que o Psol prepara para a volta de Glauber ao Congresso Priorize VEJA no Google

Depois de cumprir seis meses de suspensão de mandato, o deputado Glauber Braga retorna aos trabalhos no Legislativo na próxima semana.

Seu partido, o Psol prepara uma surpresa para recepcionar o parlamentar do Rio de Janeiro.

Um ato com correligionários, deputados da base aliada do governo Lula e representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil na entrada do anexo 2 da Câmara dos Deputados.

Uma convidada de honra para a recepção é a deputada Luiza Erundina, que tem uma relação próxima com Glauber e está em seu último mandato na Câmara dos Deputados.

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No ano passado, uma articulação construída por aliados em plenário conseguiu reverter o que era visto como uma cassação inevitável.

 

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