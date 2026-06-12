A surpresa que o Psol prepara para a volta de Glauber ao Congresso

Depois de cumprir seis meses de suspensão de mandato, o deputado Glauber Braga retorna aos trabalhos no Legislativo na próxima semana.

Seu partido, o Psol prepara uma surpresa para recepcionar o parlamentar do Rio de Janeiro.

Um ato com correligionários, deputados da base aliada do governo Lula e representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil na entrada do anexo 2 da Câmara dos Deputados.

Uma convidada de honra para a recepção é a deputada Luiza Erundina, que tem uma relação próxima com Glauber e está em seu último mandato na Câmara dos Deputados.

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No ano passado, uma articulação construída por aliados em plenário conseguiu reverter o que era visto como uma cassação inevitável.