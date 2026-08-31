A surpresa em decisão de ministra do TSE contra campanha de Lula

A decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de suspender uma propaganda da campanha do presidente Lula contra Flávio Bolsonaro foi surpreendente, segundo o editor de política de VEJA, José Benedito da Silva. No programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o jornalista avaliou que a medida chama atenção porque a ministra ingressou recentemente na Corte e, segundo ele, era vista anteriormente como próxima ao governo Lula. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A propaganda suspensa apresentava acusações contra Flávio Bolsonaro, entre elas a de que o senador teria sido funcionário fantasma, além de fazer referências a outros episódios e suspeitas.

Para José Benedito, a medida indicou independência por parte de Estela Aranha, que havia ocupado anteriormente funções no governo e era considerada próxima da administração federal. A decisão foi liminar e ainda seria analisada pelo plenário do TSE.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que a ministra considerou problemático na propaganda?

A ministra entendeu que a propaganda apresentava determinadas informações de maneira distorcida, sem deixar claro ao eleitor o estágio jurídico dos episódios mencionados. A decisão citada no programa ressaltou que desinformação não necessariamente depende da fabricação de uma mentira, podendo também ocorrer pela forma como fatos são apresentados.

Na análise de José Benedito, a decisão ganha importância porque interfere em uma estratégia eleitoral que envolve a apresentação de acusações e controvérsias contra adversários. Ele observou que a campanha de Lula teria interesse em explorar episódios polêmicos associados a Flávio Bolsonaro para reduzir seu potencial eleitoral.

Continua após a publicidade

O comentarista afirmou ainda que a decisão da ministra ocorre em um momento em que o TSE já aparece, na avaliação dele, como um ator relevante da disputa presidencial. Ele citou, no programa, uma série de temas que deverão chegar ao tribunal durante a eleição, incluindo regras para propaganda e o uso de inteligência artificial.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade