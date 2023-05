A sombra da extrema direita preocupa o ministro Fernando Haddad

Ao receber VEJA para uma entrevista na última quinta-feira, cuja íntegra está disponível no site da revista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi enfático: “Nós não podemos dar errado”. Foi um reconhecimento da força política daquilo que ele chamou de projeto extremista, capitaneado, segundo os petistas, por Jair Bolsonaro, que não foi citado nominalmente pelo ministro.

“Quando eu falo ‘nós’, estou falando do campo que selou uma barreira contra qualquer projeto extremista no Brasil. De qualquer natureza, política, fundamentalista, autoritária. Selou algo como: Aqui nós não vamos deixar acontecer o que aconteceu em vários lugares do mundo, regimes autoritários se impondo contra uma conquista do povo brasileiro, que foi a redemocratização”, afirmou Haddad. “Eu entendo que esse campo precisa dar certo, porque hoje existe uma ameaça autoritária no Brasil, menor do que existia no ano passado, mas ela está aí, à espreita”, acrescentou.

Em 2018, Lula, na época preso e inelegível, escolheu Haddad para disputar a Presidência contra Bolsonaro, que acabou vencedor. Há ainda muito chão até a sucessão presidencial em 2026. Lula poderá concorrer à reeleição. Se não o fizer, o ministro é considerado favorito para entrar na disputa. O trabalho do governo e da Fazenda precisa dar certo não apenas para afastar projetos extremistas, como ele alega, mas para manter a perspectiva de poder do PT — seja com Lula, seja com o próprio Haddad.