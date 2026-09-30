A solução da campanha de Lula para encarar segundo turno em SP

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estudam caminhos para compensar a provável ausência de palanque em São Paulo no segundo turno

O petista considera o estado estratégico – vê espaço para ir melhor do que foi em 2022 – e está preocupado com a eventual vitória de Tarcísio de Freitas sobre Fernando Haddad na corrida ao Palácio dos Bandeirantes já em primeiro turno, o que tirará um palanque importante para defender sua reeleição.

A expetativa é que ele compense esse cenário com mais agendas no estado e com a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que governou São Paulo em mais de uma ocasião.

Nem tudo é preocupação, porque há dúvidas sobre a disposição de Tarcísio em trabalhar pelo nome de Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado paulista no segundo turno.