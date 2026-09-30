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Política

A solução da campanha de Lula para encarar segundo turno em SP

Campanha do petista já tem estratégia para compensar provável ausência de palanque em São Paulo no segundo turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h30
Homem de barba grisalha e terno escuro fala ao microfone, gesticulando. Ao fundo, um painel com pessoas e confetes coloridos, e outro com a bandeira do Brasil e logotipos de empresas. Outras pessoas assistem sentadas à mesa
O candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva durante jantar com empresários - 25/09/2026 (Esfera Brasil/Divulgação)
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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estudam caminhos para compensar a provável ausência de palanque em São Paulo no segundo turno

O petista considera o estado estratégico – vê espaço para ir melhor do que foi em 2022 – e está preocupado com a eventual vitória de Tarcísio de Freitas sobre Fernando Haddad na corrida ao Palácio dos Bandeirantes já em primeiro turno, o que tirará um palanque importante para defender sua reeleição.

A expetativa é que ele compense esse cenário com mais agendas no estado e com a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que governou São Paulo em mais de uma ocasião.

Nem tudo é preocupação, porque há dúvidas sobre a disposição de Tarcísio em trabalhar pelo nome de Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado paulista no segundo turno.

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