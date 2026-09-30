A solução da campanha de Lula para encarar segundo turno em SP
Campanha do petista já tem estratégia para compensar provável ausência de palanque em São Paulo no segundo turno
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estudam caminhos para compensar a provável ausência de palanque em São Paulo no segundo turno
O petista considera o estado estratégico – vê espaço para ir melhor do que foi em 2022 – e está preocupado com a eventual vitória de Tarcísio de Freitas sobre Fernando Haddad na corrida ao Palácio dos Bandeirantes já em primeiro turno, o que tirará um palanque importante para defender sua reeleição.
A expetativa é que ele compense esse cenário com mais agendas no estado e com a atuação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que governou São Paulo em mais de uma ocasião.
Nem tudo é preocupação, porque há dúvidas sobre a disposição de Tarcísio em trabalhar pelo nome de Flávio Bolsonaro junto ao eleitorado paulista no segundo turno.