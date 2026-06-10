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Política

A situação de Sergio Moro na nova pesquisa sobre a disputa pelo governo do Paraná

O senador do PL mantém liderança folgada sobre o segundo colocado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h09
Painel público aponta queda histórica no efetivo da Polícia Federal durante a gestão de Sérgio Moro
O senador Sergio Moro (PL), candidato ao governo do Paraná em 2026 (Beto Barata/PL/Divulgação)
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A situação de Sergio Moro na nova pesquisa sobre a disputa pelo governo do Paraná Priorize VEJA no Google

Novo levantamento do Paraná Pesquisas para o governo do Paraná divulgada nesta quarta-feira, 10, mostra que o senador Sergio Moro (PL-PR) segue na liderança, com 22,4 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, o deputado estadual Requião Filho (PDT). Na comparação com a rodada anterior, publicada em maio, ambos se mantiveram no mesmo patamar, dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, empatados tecnicamente, estão Rafael Greca (MDB) e o pré-candidato apoiado pelo atual governador Ratinho Junior, Sandro Alex (PSD).

Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:

Siga
  • Sergio Moro (PL): 42,3%
  • Requião Filho (PDT): 19,9%
  • Rafael Greca (MDB): 13,9%
  • Sandro Alex (PSD): 10,7%
  • Tony Garcia (DC): 1,4%
  • Luiz França (Missão): 0,9%
  • Não sabe/não opinou: 4,1%
  • Nenhum/branco/nulo: 6,8%
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Senado

O instituto também sondou cenários da disputa ao Senado. O ex-governador Alvaro Dias (MDB) aparece à frente, seguido de um empate técnico quádruplo entre Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL) e Alexandre Curi (PSD).

  • Álvaro Dias (MDB): 37,7%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 28,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 25,2%
  • Filipe Barros (PL): 24,2%
  • Alexandre Curi (PSD): 23,4%
  • Cristina Graeml (PSD): 13,1%
  • Dr. Rosinha (PT): 7,6%
  • Hauly (Podemos): 3,5%
  • Não sabe/não opinou: 4,9%
  • Nenhum/branco/nulo: 7,3%
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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores paranaenses entre os dias 7 e 9 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-06978/2026.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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