A situação de Sergio Moro na nova pesquisa sobre a disputa pelo governo do Paraná

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Nova pesquisa do Paraná Pesquisas revela Sergio Moro (PL) com 42,3% e larga vantagem para o governo do Paraná. Requião Filho (PDT) é o segundo (19,9%). Na disputa pelo Senado, Alvaro Dias (MDB) lidera com 37,7%, seguido por um empate técnico quádruplo. Entenda os cenários.

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Novo levantamento do Paraná Pesquisas para o governo do Paraná divulgada nesta quarta-feira, 10, mostra que o senador Sergio Moro (PL-PR) segue na liderança, com 22,4 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, o deputado estadual Requião Filho (PDT). Na comparação com a rodada anterior, publicada em maio, ambos se mantiveram no mesmo patamar, dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, empatados tecnicamente, estão Rafael Greca (MDB) e o pré-candidato apoiado pelo atual governador Ratinho Junior, Sandro Alex (PSD).

Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:

Sergio Moro (PL): 42,3%

42,3% Requião Filho (PDT): 19,9%

19,9% Rafael Greca (MDB): 13,9%

13,9% Sandro Alex (PSD): 10,7%

10,7% Tony Garcia (DC): 1,4%

1,4% Luiz França (Missão): 0,9%

0,9% Não sabe/não opinou: 4,1%

4,1% Nenhum/branco/nulo: 6,8%

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Senado

O instituto também sondou cenários da disputa ao Senado. O ex-governador Alvaro Dias (MDB) aparece à frente, seguido de um empate técnico quádruplo entre Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL) e Alexandre Curi (PSD).

Álvaro Dias (MDB): 37,7%

37,7% Deltan Dallagnol (Novo): 28,1%

28,1% Gleisi Hoffmann (PT): 25,2%

25,2% Filipe Barros (PL): 24,2%

24,2% Alexandre Curi (PSD): 23,4%

23,4% Cristina Graeml (PSD): 13,1%

13,1% Dr. Rosinha (PT): 7,6%

7,6% Hauly (Podemos): 3,5%

3,5% Não sabe/não opinou : 4,9%

: 4,9% Nenhum/branco/nulo: 7,3%

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores paranaenses entre os dias 7 e 9 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-06978/2026.

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