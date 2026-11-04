A sinuca de bico do PL para definir como se posicionar na eleição da presidência da Câmara
Uma ala acredita que o partido deve investir em uma candidatura própria, enquanto outro grupo defende uma composição com Motta
Diferente da coesão no Senado em torno da candidatura de Rogério Marinho ao comando da Casa, o PL está dividido e se vê em uma sinuca de bico para definir qual caminho seguir quando o assunto é eleição da presidência da Câmara.
Uma ala acredita que o partido, que possui a maior bancada da Casa, deve investir em uma candidatura própria, enquanto outro grupo defende uma composição com Hugo Motta, que mira a reeleição e já garantiu alianças com o Centrão e com siglas progressistas em torno de seu nome.
Os parlamentares que desejam uma postulação do próprio PL para o comando da Mesa Diretora avaliam que seria constrangedor apoiar a mesma chapa que o PT está embarcado. Pontuam ainda que Motta se alinhou muito ao petista antes das eleições, articulando pelo avanço de medidas que poderiam favorecer o presidente nas urnas.
Por outro lado, deputados que apostam na composição com o paraibano destacam que ele é favorito na disputa em função da frente ampla que está construindo em torno de sua candidatura.
Para eles, o isolamento no processo e uma eventual derrota do nome do PL para a disputa esvaziarias os poderes do partido no Legislativo, já que a legenda seria preterida das escolhas das principais comissões e de cargos estratégicos da Casa.