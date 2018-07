A simbologia do sindicato dos metalúrgicos: da Força, para o PT

A convenção estadual do PT ocorre neste sábado num local simbólico – o sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, no centro da capital. A categoria é filiada à Força Sindical, que na figura do seu líder máximo, Paulinho da Força, apoiou o governo do presidente Michel Temer (PMDB) em oposição ao PT.

Paulinho, que deixou o comando da central sindical para se candidatar a deputado pelo Solidariedade, apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e hoje integra a coligação do pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin.

O auditório do sindicato, transformado em palco do lançamento oficial da candidatura de Luiz Marinho ao governo de São Paulo, representa um racha político na central sindical, que agora se encaminha para os braços do PT depois do descontamento com a reforma trabalhista e o fim do imposto sindical.

“Marinho, nós vamos até as fábricas conseguir voto para você”, exclamou Nelson Xepa, um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos que discursou representando o atual presidente da Força, Miguel Torres, ex-aliado de Paulinho.

“Para nós, isso é um ato de prestígio”, disse o deputado Vicente Cândido, coordenador de campanha de Luiz Marinho. Os eventos do PT geralmente são feitos na sede dos sindicatos dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, ou dos Bancários, no centro de São Paulo, que são filiados à CUT, central sindical aparelhada pelo PT.