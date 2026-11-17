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O ministro Dias Toffoli, do TSE, se reunirá com advogados do PT e o ex-tesoureiro José de Filippi Júnior para esclarecer inconsistências nas contas da campanha de reeleição de Lula. A equipe jurídica afirma ter protocolado as explicações no prazo e está tranquila quanto à transparência dos gastos, sem irregularidades.

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O ministro Dias Toffoli, do TSE, se reunirá com os advogados Márcia Pellegrini e Sávio Lobato e o ex-tesoureiro do PT José de Filippi Júnior para que sejam feitos esclarecimentos sobre a prestação de contas feita pelo partido em relação à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito em 25 de outubro.

Na semana passada, o ministro do TSE deu prazo de três dias para a campanha apresentar esclarecimentos sobre inconsistências nas contas apontadas pela área técnica da Corte Eleitoral.

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No encontro, os advogados e Filippi devem destacar que protocolaram os esclarecimentos dentro do prazo estabelecido e que estão tranquilos sobre a transparência das contas. A avaliação deles é que não há nenhuma irregularidade que possa comprometer a regularidade das contas.

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Entre as explicações, eles reforçarão que há comprovação do vínculo dos gastos com passagens aéreas com a campanha. Os 78 passageiros relacionados integraram equipes de fornecedores contratados, foram contratados diretamente pela campanha ou prestaram serviços objeto de doação estimável.

Além disso, esclarecerão a situação de cada passageiro, diante da necessidade de remarcações com a indicação dos trechos e novos horários, demonstrando a compatibilidade das emissões, contendo todos os detalhes e respectivos bilhetes localizadores.