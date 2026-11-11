A reunião decisiva do PL sobre composição com Motta em eleição do comando da Câmara

A bancada do PL terá uma reunião decisiva nesta quarta-feira para definir se compõe com o presidente da Câmara, Hugo Motta, na corrida pelo comando da Mesa Diretora da Casa.

O paraibano se antecipou e já fechou aliança com legendas do centro e partidos progressistas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou disposição de apoiar a recondução do parlamentar do Republicanos ao principal posto da Câmara.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que 66% dos membros da bancada preferem não se aliar ao presidente da Casa na disputa interna.

Ele pontua que, mesmo que o PL fique isolado, terá direito ao comando de sete comissões permanentes da Câmara.

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Após baterem o martelo sobre “blocar ou não” com o paraibano, os parlamentares deliberarão, em caso de optarem por permanecerem sozinhos, se terão candidatura própria ao comando da Casa.

Sóstenes, aliás, seria um nome considerado pelos seus pares para ser apresentado para a disputa interna.