A reunião decisiva do PL sobre composição com Motta em eleição do comando da Câmara
Sóstenes Cavalcante afirma que dois terços da bancada preferem não se aliar ao presidente da Casa em disputa interna
A bancada do PL terá uma reunião decisiva nesta quarta-feira para definir se compõe com o presidente da Câmara, Hugo Motta, na corrida pelo comando da Mesa Diretora da Casa.
O paraibano se antecipou e já fechou aliança com legendas do centro e partidos progressistas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou disposição de apoiar a recondução do parlamentar do Republicanos ao principal posto da Câmara.
O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que 66% dos membros da bancada preferem não se aliar ao presidente da Casa na disputa interna.
Ele pontua que, mesmo que o PL fique isolado, terá direito ao comando de sete comissões permanentes da Câmara.
Após baterem o martelo sobre “blocar ou não” com o paraibano, os parlamentares deliberarão, em caso de optarem por permanecerem sozinhos, se terão candidatura própria ao comando da Casa.
Sóstenes, aliás, seria um nome considerado pelos seus pares para ser apresentado para a disputa interna.