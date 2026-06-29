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Política

A reunião de Moraes com os advogados de Bolsonaro antes de decidir sobre domiciliar

Ministro vai receber defesa do ex-presidente, que pediu para continuar preso em casa

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 13h56
TEMPO CURTO - Bolsonaro: decisão sobre 2026 pode vir antes de ida à prisão
Bolsonaro está em prisão domiciliar. (Fabio Pozzebom/Agência Brasil)
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A reunião de Moraes com os advogados de Bolsonaro antes de decidir sobre domiciliar Priorize VEJA no Google

Antes de decidir se prorroga ou não a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai receber os advogados dele em uma audiência nesta terça-feira, 30, em Brasília.

A expectativa a defesa é a de que Moraes tome uma decisão depois da reunião. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista e foi transferido para o regime domiciliar em março, após apresentar complicações de saúde.

O ex-presidente foi autorizado a cumprir a pena em casa por um período de 90 dias, prazo que terminou na quinta-feira. A defesa pediu a renovação do benefício com base em um relatório médico que atesta que Bolsonaro ainda precisa de acompanhamento especializado, monitoramento contínuo e cuidados que não poderiam ser oferecidos em uma unidade prisional.

O pedido, porém, foi atravessado pela apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente com um de seus seguranças, durante uma blitz em Brasília. O militar afirmou que levava a arma para conserto. 

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Moraes levantou a possibilidade de o episódio configurar “falta grave”, o que poderia levar ao fim da prisão domiciliar. A defesa nega qualquer irregularidade e argumenta que não havia ordem judicial determinando o cancelamento do registro ou a entrega das armas de Bolsonaro.

Consultada pelo ministro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou não identificar, por enquanto, elementos suficientes para caracterizar falta disciplinar do ex-presidente. O episódio está sob investigação. 

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Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro
Supremo Tribunal Federal - STF
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