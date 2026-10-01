A reunião de integrantes do governo Trump e Lula sobre o tarifaço imposto a produtos brasileiros

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, classificou como um avanço a reunião com representantes dos Estados Unidos para tratar das tarifas que atingem produtos brasileiros. “Acho que foi um avanço, talvez a mais produtiva reunião”, disse à coluna.

O encontro reuniu Elias Rosa, o chanceler Mauro Vieira e o representante do Escritório do Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, nesta quarta-feira, 30. A conversa ocorreu durante a reunião de Comércio do G20, em Milwaukee, no estado americano de Wisconsin.

As tratativas envolvem sobretaxas que podem chegar a 37,5% sobre determinados produtos brasileiros. Em julho, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa adicional de 25% sobre parte das importações brasileiras com base na Seção 301 da legislação comercial americana. Outra medida estabeleceu uma sobretaxa adicional de 12,5% para importações de países enquadrados pelos Estados Unidos em sua política relacionada ao trabalho forçado.

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A atual rodada dá continuidade ao diálogo retomado depois da conversa telefônica entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em 21 de agosto, quando os dois trataram da relação entre Brasil e Estados Unidos.

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Segundo Elias Rosa, ficou acertado que os Estados Unidos apresentarão uma proposta inicial para ser debatida nas próximas conversas. O documento deverá servir de ponto de partida para o trabalho conjunto.

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O ministro afirmou que o grupo criado para conduzir as tratativas deverá funcionar como uma espécie de “força-tarefa”, reunindo esforços para acelerar as negociações. “Um esforço para que possamos chegar logo num acordo”, afirmou.

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A preocupação, segundo Elias Rosa, é evitar que as discussões se prolonguem indefinidamente. “A ideia é evitarmos uma negociação interminável”, disse.