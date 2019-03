A retirada estratégica de Wilson Witzel na Sapucaí

Wilson Witzel (PSC) fez uma retirada estratégica da pista ao perceber que o ex-deputado Simão Sessim queria que ele posasse ao lado do bicheiro Anisio Abraão David, patrono da Beija-Flor, na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira, 4.

Ex-juiz federal, o governador do Rio de Janeiro voltou para o camarote. Sessim ganhou cargo para representar o Rio em Brasília. Primo de Anisio, Sessim não foi reeleito para a Camara dos Deputados.

Mais cedo, Witzel se encontrou com o governador de São Paulo João Doria e conversou com o colega sobre planos para privatizar o Sambódromo da capital dos dois estados. Eles assistiram juntos ao desfile do Império Serrano, a escola que abriu o primeiro dia do Grupo Especial.