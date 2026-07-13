A resposta pública de Flávio à decisão de Moraes sobre visita a Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 13, que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tenta interferir nas eleições com sua decisão que proibiu, por 90 dias, que o pré-candidato à presidência da República visite seu pai, Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar.

“O que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável”, disse Flávio em transmissão nas redes sociais. “Eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições deste ano. Alguém acha que isso é uma coincidência?”

Flávio afirmou que a carta lida por ele durante uma live no último sábado, 11, que foi o motivo apontado por Moraes para decidir vetar as visitas, foi a quinta escrita pelo ex-presidente a se tornar pública. O senador citou, por exemplo, a carta em que Bolsonaro indicou Flávio como seu escolhido para disputar a eleição presidencial e um bilhete dirigido à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Flávio disse que Moraes busca uma “desculpinha” para tirar Bolsonaro da prisão domiciliar. Segundo o ministro, a leitura da carta nas redes sociais configurou descumprimento das regras da prisão domiciliar.

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O que diz a decisão de Alexandre de Moraes?

“A afirmação de seu filho Flávio Nantes Bolsonaro — ‘é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa Nação’ — sugere que o sentenciado tinha plena ciência de que sua carta seria divulgada em redes sociais, o que configuraria igualmente desrespeito a medida cautelar a que está submetido, devendo os fatos, portanto, serem esclarecidos pela defesa”, diz Moraes na decisão.

Moraes também abriu prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro explique a divulgação da carta escrita pelo ex-presidente.

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Moraes também determinou que sua decisão seja comunicada ao procurador-geral Eleitoral, para ciência e adoção das medidas cabíveis, já que há a possibilidade de a carta de Bolsonaro ser enquadrada como crime eleitoral.

“A divulgação de vídeo em rede social, e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação, devendo ser apurada pelo Ministério Público eleitoral”, diz o ministro.

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O que diz a carta de Bolsonaro?

Na carta divulgada por Flávio, Bolsonaro pede união dos aliados de direita em torno da candidatura do filho e não cita a ex-primeira-dama Michelle.

Bolsonaro disse que Flávio é seu porta-voz na direita e “melhor opção” para disputar a eleição com Lula.