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Política

A resposta do STF à Justiça italiana após decisão sobre Carla Zambelli

Nota assinada pelo presidente da Corte defende imparcialidade do julgamento que condenou ex-deputada

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 18h48 | Atualizado em 12 jun 2026, 18h58
CALVÁRIO - Zambelli em Roma: detida desde julho de 2025, espera a extradição
A ex-deputada Carla Zambelli, condenada a dez anos de prisão pela invasão de sistemas da Justiça nacional (Felipe Rau/Estadão Conteúdo/.)
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O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, respondeu em nota publicada nesta sexta, 12, à decisão da Justiça italiana de recusar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, condenada a dez anos de prisão por ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No texto, Fachin diz ter visto a rejeição com preocupação, uma vez que o julgamento da ex-deputada seguiu totalmente os trâmites determinados pela Constituição e que o STF normalmente atende a pedidos de extradição de tribunais estrangeiros.

No fim de maio, a Suprema Corte de Cassações, órgão equivalente ao STF da Itália, anulou o pedido de extradição e libertou Zambelli, que fugiu para o país europeu após ser condenada a prisão. Ela ficou foragida da Justiça por semanas até ser capturada e levada a um presídio nos arredores de Roma.

Os motivos que justificaram a decisão da Corte italiana, no entanto, só foram publicados mais cedo nesta sexta. No documento, os magistrados acusaram o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, de imparcialidade, já que ele teria sido a vítima e também o juiz do caso. Na invasão de sistemas do CNJ, Zambelli pediu a inclusão de um mandado de prisão falso contra Moraes.

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Fachin refutou os italianos, dizendo que todas as decisões do relator foram validadas pelo colegiado do STF, que inclusive considerou que Moraes não era suspeito para julgar o caso –um dos principais argumentos apresentados pela defesa de Zambelli.

Veja a íntegra da nota da Presidência do STF:

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O Supremo Tribunal Federal reafirma sua independência e imparcialidade no julgamento da Ação Penal nº. 2.428/DF. O processo e seus atos transcorreram em estrita observância à Constituição da República, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Por isso, a Presidência do Supremo Tribunal Federal acompanha com preocupação a recente decisão proferida pela justiça italiana em matéria relacionada à cooperação jurídica entre os dois países, ressaltando que esta Corte vem atuando com marcante deferência aos Estados estrangeiros quando examina pedidos de extradição.

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No caso em questão, foi oferecida denúncia pela Procuradoria-Geral da República pela prática de crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. A denúncia foi recebida por unanimidade pela Primeira Turma, que referendou as decisões monocráticas do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, e entendeu presentes os requisitos para o exercício da ação penal. Após instrução, sempre plenamente observado o devido processo legal, a ação penal foi julgada integralmente procedente pela turma, novamente por unanimidade, inclusive afastando por decisão colegiada a suspeição suscitada.

A defesa da jurisdição brasileira, da autoridade das decisões judiciais regularmente proferidas e da independência do Poder Judiciário constitui dever constitucional irrenunciável desta Suprema Corte.

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Brasília, 12 de junho de 2026.

Ministro Luiz Edson Fachin
Presidente do Supremo Tribunal Federal

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