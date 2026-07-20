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Política

A resposta do PT depois de governadora dizer que partido só ganha eleição ‘em estados pobres’

Partido afirma em nota que governadora do DF foi preconceituosa e alimenta discriminação com fatia do eleitorado

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 13h22 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h31
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Renato Alves/Agência Brasília/.)
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A resposta do PT depois de governadora dizer que partido só ganha eleição ‘em estados pobres’ Priorizar nos meus resultados Google

O PT no Distrito Federal rebateu a governadora do DF Celina Leão (PP), que em entrevista para as Páginas Amarelas de VEJA atribuiu o baixo desempenho da esquerda nas eleições de Brasília ao maior índice de escolaridade da população. Líder nas pesquisas de intenção de votos, a sucessora de Ibaneis Rocha (MDB), que desistiu de concorrer a uma vaga ao Senado depois de ser dragado pelo escândalo do Banco Master, a governadora afirmou que as administrações da esquerda na cidade foram “desastrosas” e fez referência ao nível educacional no DF. O último governador do PT no Distrito Federal foi Agnelo Queiroz, de 2011 a 2015.

“Onde o nível de escolaridade é maior, onde as pessoas têm mais acesso à educação e mais discernimento, o PT não ganha eleição. O PT só ganha eleição em estados pobres”, afirmou a governadora. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referentes a 2024 mostra o DF como a unidade da federação com a menor taxa de analfabetismo do país (1,8%), a maior taxa de frequência escolar no Ensino Fundamental (96,9%) e a maior proporção de jovens no Ensino Superior (45,2%).

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De acordo com o partido, a declaração da governadora sobre a relação entre voto e escolaridade “alimenta o preconceito, a discriminação e desrespeita a democracia e a vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 2022, quando elegeu o presidente Lula, e também dos eleitores dos estados hoje governados pelo PT”.

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O partido afirma ainda que Celina reduz o debate político a estereótipos e preconceitos. “Além de desrespeitosa, a declaração ignora a realidade. Estados governados pelo PT são referência nacional em diversas políticas públicas, inclusive na educação, como mostram os dados do Ceará”, diz nota divulgada pela legenda.

Por último, o PT diz que o DF “convive com índices elevados de desigualdade, forte concentração de renda e insegurança alimentar, onde as gestantes morrem na sala de parto por precariedades no atendimento hospitalar. Em vez de alimentar o ódio ao nosso partido, a governadora deveria apresentar propostas para enfrentar esses desafios”. A nota é assinada pelo presidente da legenda no DF, Guilherme Sigmaringa.

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Levantamento divulgado nesta segunda-feira, 20, pela Paraná Pesquisas mostra que Celina Leão lidera a disputa pelo governo com 34,6% das intenções de votos, seguida pelo ex-governador José Roberto Arruda (PL), que soma 28,1%. O candidato do PT, Leandro Grass, está em terceiro, com 11,9%.

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