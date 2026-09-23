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Política

A resposta de Zema no debate de VEJA sobre possível apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Candidato participou do evento ao lado de Ronaldo Caiado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 21h21
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A resposta de Zema no debate de VEJA sobre possível apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

No debate VEJA com presidenciáveis, promovido na noite de terça, 23, o candidato do Novo Romeu Zema foi questionado se apoiaria o Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, no segundo turno, ou aceitaria o endosso dele, após dizer que o senador estaria “enrolado” com a corrupção e o Banco Master. O mineiro disse que “tudo pode acontecer”, criticou a crise econômica durante o governo Dilma Rousseff e não descartou a aliança com o bolsonarismo. “Estarei sempre contra o PT”, afirmou.

“Votar nos dois [Lula ou Flávio Bolsonaro] é igual jogar no tigrinho, você já perdeu”, declarou Caiado, dizendo que a população não precisa escolher “o bandido preferido de esquerda ou direita”. Acompanhe a cobertura minuto a minuto do debate.

Os candidatos foram questionados sobre alinhamento ao governo dos Estados Unidos no combate à criminalidade, e riscos à soberania nacional. Os dois declararam que pretendem considerar facções como terroristas. Caiado disse que aceitará “qualquer ajuda ou parceria” no enfrentamento à violência, e propõe a criação de uma polícia sul-americana integrada. Zema afirmou que a soberania do Brasil está sendo perdida para as facções criminosas, não para os EUA. “O Brasil se transformou na Bandidobrás, estamos exportando bandidos”, declarou.

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