A resposta de Zema no debate de VEJA sobre possível apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

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No debate da VEJA, Romeu Zema não descartou uma aliança com o bolsonarismo no segundo turno, apesar de críticas anteriores, reforçando sua oposição ao PT. Ronaldo Caiado criticou tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, comparando a escolha entre eles a um jogo de azar. Ambos candidatos propõem tratar facções como terroristas e buscam cooperação internacional para combater a criminalidade, com Zema alertando sobre a perda de soberania do Brasil para o crime.

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No debate VEJA com presidenciáveis, promovido na noite de terça, 23, o candidato do Novo Romeu Zema foi questionado se apoiaria o Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, no segundo turno, ou aceitaria o endosso dele, após dizer que o senador estaria “enrolado” com a corrupção e o Banco Master. O mineiro disse que “tudo pode acontecer”, criticou a crise econômica durante o governo Dilma Rousseff e não descartou a aliança com o bolsonarismo. “Estarei sempre contra o PT”, afirmou.

“Votar nos dois [Lula ou Flávio Bolsonaro] é igual jogar no tigrinho, você já perdeu”, declarou Caiado, dizendo que a população não precisa escolher “o bandido preferido de esquerda ou direita”. Acompanhe a cobertura minuto a minuto do debate.

Os candidatos foram questionados sobre alinhamento ao governo dos Estados Unidos no combate à criminalidade, e riscos à soberania nacional. Os dois declararam que pretendem considerar facções como terroristas. Caiado disse que aceitará “qualquer ajuda ou parceria” no enfrentamento à violência, e propõe a criação de uma polícia sul-americana integrada. Zema afirmou que a soberania do Brasil está sendo perdida para as facções criminosas, não para os EUA. “O Brasil se transformou na Bandidobrás, estamos exportando bandidos”, declarou.