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Política

A resposta de Flávio Bolsonaro a críticas ao Bolsa Família

Durante VEJA Fórum Rumos do Brasil, senador defendeu programa de transferência de renda

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h54 | Atualizado em 15 jun 2026, 16h59
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O senador e pré-candidato a Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu nesta segunda-feira, 15, o programa Bolsa Família e disse que a maioria dos beneficiários trabalha, ao contrário do que dizem críticos da iniciativa criada no primeiro governo do presidente Lula (PT).

“Esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocá-lo, de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo tem um programa para pessoas de baixa renda, que têm dificuldade alimentar”, disse Flávio durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil. “Muita gente tem um preconceito com relação a quem está na Bolsa Família, como se [o beneficiário] não quisesse trabalhar, é um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente, e não vão para a formalidade porque têm medo de perder o benefício. A gente tem que entender porque é uma memória afetiva até, o Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome.”

O senador disse ainda que uma de suas propostas de campanha será que beneficiários que arranjem um trabalho formal ou abram a própria empresa continuem recebendo o Bolsa Família por mais tempo. “Nossa proposta é a criação de um programa, não só para garantir que as pessoas permaneçam ganhando o Bolsa Família em caso de passarem para um emprego formal ou abrirem a sua própria empresa por um período mais longo, mas também para mostrar que elas têm um caminho, que se elas quiserem, que elas podem seguir, caminhar com as próprias pernas, sem depender de político nenhum.”

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Atualmente, a família que passa a receber mais de 706 reais per capita por mês não é desligada automaticamente do programa e segue recebendo metade do valor do benefício por até doze meses.

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