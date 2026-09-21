A resposta de Dario quando for confrontado pelo mercado por reajuste do Bolsa Família

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, já tem na ponta da língua a explicação para dar a representantes do mercado financeiro quando for confrontado sobre o reajuste do Bolsa Família.

Principal interlocutor dos investidores no governo Lula, o chefe da equipe econômica deve se reunir nos próximos dias com representantes do mercado e deve ser questionado sobre aumento do benefício às vésperas do primeiro turno das eleições.

A ideia é dizer que governo fez a lição de casa, fez gestos ao mercado em uma mão e fez bondades com a outra – usando espaço orçamentário aberto após zerar a fila do INSS.