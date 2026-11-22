A resposta de Cleitinho para ameaça em bilhete após ataque a ônibus em BH
Governador publicou vídeo nas redes sociais rebatendo pedidos de prisioneiros entregue a motorista de ônibus que foi incendiado
O governador eleito de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) publicou um vídeo neste domingo, 22, rebatendo ameaças escritas em um bilhete entregue a um motorista de um ônibus que foi incendiado em Belo Horizonte na noite da última sexta-feira, 20. Os pedidos seriam de prisioneiros para Cleitinho e o atual secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. “Estou sendo ameaçado, já começaram as ameaças, olha o medo que estou de vocês”, ironizou, enquanto simulava mãos trêmulas.
De acordo com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o bilhete teria sido entregue a um motorista de ônibus por dois homens encapuzados que o obrigaram a descer do veículo.
Na sequência, atearam fogo no coletivo que estava na rua Expedicionário Misael de Freitas, no bairro Alto Caiçaras, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Não há registros de feridos.
“Foi só eu anunciar meu chefe de Estado Maior e meu comandante-geral para combater as organizações criminosas e expulsar as facções, que incendiaram um ônibus e deram um recado para mim dizendo que, se eu não acatar os pedidos deles, vão continuar com essas ações em Belo Horizonte e levar para o interior”, afirmou Cleitinho.
‘Cabo de enxada’
O governador disse que presidiários estariam pedindo “televisão, visitas e privilégios”.
“Eu quero falar para vocês que eu vou arrumar um cabo de enxada para colocar vocês todos para trabalhar. Vocês têm que fazer é isso: é trabalhar, porque o cidadão do bem, o trabalhador, está trabalhando para pagar imposto para manter vocês aí dentro da cadeia. Então, não tem privilégio”.
Mais de uma vez, inclusive na legenda do post, Cleitinho afirmou que não tem medo dos criminosos. “Só vou dar um recado: eu não negocio com criminosos. Eu não tenho medo de vocês”, escreveu.
O governador disse que, a partir do ano que vem, quando assumir, vai trabalhar para retirar as facções de Minas Gerais e que o futuro chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel Israel Calixto Júnior, e o novo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Ralfe Veiga de Oliveira, terão aval para isso.
“A partir do ano que vem, é autonomia total para ir para cima desses vagabundos e dessas facções.”