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Após um ônibus ser incendiado em Belo Horizonte com um bilhete de ameaça atribuído a presidiários, o governador eleito Cleitinho Azevedo ironizou as intimidações. Ele afirmou que não negociará privilégios e prometeu tolerância zero contra facções criminosas ao assumir o mandato.

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O governador eleito de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) publicou um vídeo neste domingo, 22, rebatendo ameaças escritas em um bilhete entregue a um motorista de um ônibus que foi incendiado em Belo Horizonte na noite da última sexta-feira, 20. Os pedidos seriam de prisioneiros para Cleitinho e o atual secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. “Estou sendo ameaçado, já começaram as ameaças, olha o medo que estou de vocês”, ironizou, enquanto simulava mãos trêmulas.

De acordo com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o bilhete teria sido entregue a um motorista de ônibus por dois homens encapuzados que o obrigaram a descer do veículo.

Na sequência, atearam fogo no coletivo que estava na rua Expedicionário Misael de Freitas, no bairro Alto Caiçaras, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Não há registros de feridos.

“Foi só eu anunciar meu chefe de Estado Maior e meu comandante-geral para combater as organizações criminosas e expulsar as facções, que incendiaram um ônibus e deram um recado para mim dizendo que, se eu não acatar os pedidos deles, vão continuar com essas ações em Belo Horizonte e levar para o interior”, afirmou Cleitinho.

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‘Cabo de enxada’

O governador disse que presidiários estariam pedindo “televisão, visitas e privilégios”.

“Eu quero falar para vocês que eu vou arrumar um cabo de enxada para colocar vocês todos para trabalhar. Vocês têm que fazer é isso: é trabalhar, porque o cidadão do bem, o trabalhador, está trabalhando para pagar imposto para manter vocês aí dentro da cadeia. Então, não tem privilégio”.

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Mais de uma vez, inclusive na legenda do post, Cleitinho afirmou que não tem medo dos criminosos. “Só vou dar um recado: eu não negocio com criminosos. Eu não tenho medo de vocês”, escreveu.

O governador disse que, a partir do ano que vem, quando assumir, vai trabalhar para retirar as facções de Minas Gerais e que o futuro chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel Israel Calixto Júnior, e o novo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Ralfe Veiga de Oliveira, terão aval para isso.

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“A partir do ano que vem, é autonomia total para ir para cima desses vagabundos e dessas facções.”