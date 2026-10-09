⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

A resposta de Cleitinho, governador eleito de MG, ao ser chamado de ‘esquerdista’

Senador defendeu fim da escala de trabalho 6x1, argumentando que tenta ser justo para a população, e não assumir uma ideologia

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h48 | Atualizado em 9 out 2026, 11h50
Cleitinho Azevedo
Cleitinho Azevedo (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
A resposta de Cleitinho, governador eleito de MG, ao ser chamado de ‘esquerdista’ Priorize VEJA no Google

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), governador eleito em primeiro turno para comandar o estado de Minas Gerais a partir de 2027, foi apontado nas redes sociais como um político de esquerda por defender o fim da escala de trabalho 6×1, apesar de ele se dizer de direita e apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República.

Em entrevista ao jornal O Estado de Minas, ele fez uma ampla defesa do fim da 6×1, que já vinha defendendo nos últimos meses, e explicou que tomou essa posição por já ter trabalhado como feirante em rotinas tão pesadas quanto essa.

“Quando eu estava no varejão, que eu trabalhava com a minha família, eu trabalhava de segunda a segunda, 7×7. Eu estou fazendo isso, eu defendo muito [o fim da 6×1], porque, desde que eu me entendo por gente, nunca vi o meu pai… Meu prazer quando tive a oportunidade de ter um salário melhor foi poder dar um descanso para o meu pai. E na hora que eu fui dar esse descanso, o meu pai morreu. Eu passei por isso. Eu sei o que é trabalhar 7×7. Estou fazendo isso pelo meu pai, porque eu não o vi descansar”, comentou o senador com a voz embargada de choro.

Siga

Ele ainda criticou os polítcos de direita e conservadores que se opõem ao fim da escala 6×1. “Quando eu vejo um político falando que é contra [o fim da 6×1], tendo plano de saúde vitalício, apartamento funcional, carro oficial, direito a motorista, ganhando 40 mil [reais], e o trabalhador ganhando 1.600 reais… Político não tem moral de falar isso (…). Um político que faz uma escala como a que eu faço no Senado, de 2×5, trabalhar terças e quartas-feiras… Quem de verdade é o patrão é o povo, não é o político. Político tem quer servir ao povo”, completou Cleitinho.

Continua após a publicidade

Nos comentários da publicação do veículo mineiro de imprensa, uma internauta afirmou que o senador, na opinião dela, vai descobrir que não é de direita, mas sim de esqerda. “[Estou] Ansiosa pelo dia em que o Cleitinho vai descobrir que é de esquerda!”, escreveu.

Em resposta a ela, no entanto, Cleitinho disse que não acredita nas posições de direita ou esquerda e que tenta ser justo para a população. “Não. Agrado os dois lados. Eu busco ser justo! E tire do seu coração que existem dois lados, existe um só povo, e estou aqui para governar para todos”, declarou.

Continua após a publicidade
Resposta de Cleitinho sobre ser de direita ou de esquerda
Resposta de Cleitinho sobre ser de direita ou de esquerda (Redes sociais/Reprodução)
Continua após a publicidade

Cleitinho Azevedo foi eleito governador de Minas Gerais no último domingo, 4, com com 6.321.590 votos, o equivalente a 55,40% do total — mais do que o dobro de seu principal adversário, o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG). Ele surpreendeu por conseguir a vitória já no primeiro momento, mesmo a disputa estando inflada de candidatos, onze ao todo.

Publicidade
TAGS:
Cleitinho Azevedo
Escala 6x1
Maquiavel
Minas Gerais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único anual de R$121,20, equivalente a R$10,10/mês. Após esse período a renovação será de 155,88/ano (proporcional a R$ 12,99/mês).