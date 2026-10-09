A resposta de Cleitinho, governador eleito de MG, ao ser chamado de ‘esquerdista’
Senador defendeu fim da escala de trabalho 6x1, argumentando que tenta ser justo para a população, e não assumir uma ideologia
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), governador eleito em primeiro turno para comandar o estado de Minas Gerais a partir de 2027, foi apontado nas redes sociais como um político de esquerda por defender o fim da escala de trabalho 6×1, apesar de ele se dizer de direita e apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República.
Em entrevista ao jornal O Estado de Minas, ele fez uma ampla defesa do fim da 6×1, que já vinha defendendo nos últimos meses, e explicou que tomou essa posição por já ter trabalhado como feirante em rotinas tão pesadas quanto essa.
“Quando eu estava no varejão, que eu trabalhava com a minha família, eu trabalhava de segunda a segunda, 7×7. Eu estou fazendo isso, eu defendo muito [o fim da 6×1], porque, desde que eu me entendo por gente, nunca vi o meu pai… Meu prazer quando tive a oportunidade de ter um salário melhor foi poder dar um descanso para o meu pai. E na hora que eu fui dar esse descanso, o meu pai morreu. Eu passei por isso. Eu sei o que é trabalhar 7×7. Estou fazendo isso pelo meu pai, porque eu não o vi descansar”, comentou o senador com a voz embargada de choro.
Ele ainda criticou os polítcos de direita e conservadores que se opõem ao fim da escala 6×1. “Quando eu vejo um político falando que é contra [o fim da 6×1], tendo plano de saúde vitalício, apartamento funcional, carro oficial, direito a motorista, ganhando 40 mil [reais], e o trabalhador ganhando 1.600 reais… Político não tem moral de falar isso (…). Um político que faz uma escala como a que eu faço no Senado, de 2×5, trabalhar terças e quartas-feiras… Quem de verdade é o patrão é o povo, não é o político. Político tem quer servir ao povo”, completou Cleitinho.
Nos comentários da publicação do veículo mineiro de imprensa, uma internauta afirmou que o senador, na opinião dela, vai descobrir que não é de direita, mas sim de esqerda. “[Estou] Ansiosa pelo dia em que o Cleitinho vai descobrir que é de esquerda!”, escreveu.
Em resposta a ela, no entanto, Cleitinho disse que não acredita nas posições de direita ou esquerda e que tenta ser justo para a população. “Não. Agrado os dois lados. Eu busco ser justo! E tire do seu coração que existem dois lados, existe um só povo, e estou aqui para governar para todos”, declarou.
Cleitinho Azevedo foi eleito governador de Minas Gerais no último domingo, 4, com com 6.321.590 votos, o equivalente a 55,40% do total — mais do que o dobro de seu principal adversário, o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG). Ele surpreendeu por conseguir a vitória já no primeiro momento, mesmo a disputa estando inflada de candidatos, onze ao todo.