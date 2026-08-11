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Política

A repercussão nas redes do primeiro debate entre Tarcísio e Haddad

Encontro entre os dois principais candidatos na disputa pelo governo de São Paulo esteve entre os mais discutidos e pesquisados nas redes

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 06h01 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h39
Dois homens em um palco azul escuro com gráficos e o texto BAND ELEIÇÕES 2026. Um homem de terno azul gesticula enquanto fala, e outro de terno cinza está parado atrás, com as mãos cruzadas
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad em debate entre candidatos ao governo de São Paulo na Band (Renato Pizzutto/Band/.)
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O primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, que reuniu Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) na Band no domingo, ultrapassou 6 milhões de interações em 24 horas no X, no Instagram e no Facebook.

O levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados partiu de comentários, curtidas e compartilhamentos feitos nas três redes sobre o assunto no período de 24 horas entre a manhã de domingo e a de segunda.

No Google Trends, “debate band” esteve na 12ª posição das buscas das 24 horas anteriores às 11h de segunda, por ordem de relevância. O termo foi pesquisado mais de 20 mil vezes, com pico de procura às 19h56 de domingo.

No X, às 9h da manhã de segunda, “Haddad” figurava na 4ª colocação dos Trending Topics Brasil das últimas 24 horas, seguido de “Tarcísio”, na 5ª. “#DebateNaBand” estava na 11ª.

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A ordem dos Trending Topics respeita uma série de variáveis que vão além do número de citações ao termo, como o fator novidade, volume, velocidade, engajamento e personalização.

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