A repercussão nas redes do primeiro debate entre Tarcísio e Haddad

O primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, que reuniu Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) na Band no domingo, ultrapassou 6 milhões de interações em 24 horas no X, no Instagram e no Facebook.

O levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados partiu de comentários, curtidas e compartilhamentos feitos nas três redes sobre o assunto no período de 24 horas entre a manhã de domingo e a de segunda.

No Google Trends, “debate band” esteve na 12ª posição das buscas das 24 horas anteriores às 11h de segunda, por ordem de relevância. O termo foi pesquisado mais de 20 mil vezes, com pico de procura às 19h56 de domingo.

No X, às 9h da manhã de segunda, “Haddad” figurava na 4ª colocação dos Trending Topics Brasil das últimas 24 horas, seguido de “Tarcísio”, na 5ª. “#DebateNaBand” estava na 11ª.

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A ordem dos Trending Topics respeita uma série de variáveis que vão além do número de citações ao termo, como o fator novidade, volume, velocidade, engajamento e personalização.

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