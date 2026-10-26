A repercussão internacional da vitória de Lula sobre Flávio: o que os grandes jornais destacaram

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A vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro ganhou destaque na imprensa internacional, que enfatizou a conquista de seu quarto mandato e a intensa polarização política. Jornais como Le Monde e El País ressaltaram o retorno histórico da esquerda e o revés da direita, enquanto alguns veículos mencionaram a contestação do resultado.

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A vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro ganhou destaque na imprensa internacional com ênfase na conquista de um quarto mandato e na disputa entre esquerda e direita. As manchetes apresentadas no Ponto de Vista, de VEJA, nesta segunda-feira, 26, ressaltaram a virada eleitoral e o impacto político do resultado para o Brasil e a América Latina.

Na avaliação do analista geopolítico e econômico Beny Fard, a cobertura estrangeira privilegia o significado político da eleição. “A leitura internacional está muito mais voltada a esse feito inédito de Lula”, afirmou, ao destacar a conquista do quarto mandato e a polarização ideológica brasileira.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como os jornais internacionais retrataram a vitória?

Segundo as manchetes apresentadas por Laísa Dall’Agnol, o francês Le Monde descreveu a reeleição como uma vitória surpreendente após uma mobilização massiva. O espanhol El País destacou um retorno histórico e apresentou o resultado como uma vitória da esquerda diante do avanço da extrema direita ligada à família Bolsonaro.

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O americano The New York Times enfatizou o revés para a direita latino-americana. Já o britânico The Guardian deu destaque ao quarto mandato de Lula e à derrota de Flávio Bolsonaro. Nas chamadas exibidas, o resultado brasileiro foi apresentado tanto por seu caráter histórico quanto por sua dimensão ideológica.

O que apareceu sobre a contestação do resultado?

O argentino La Nación destacou que Lula chegará à Presidência pela quarta vez após uma virada inédita contra Flávio. A manchete apresentada no programa também mencionou a intenção do candidato derrotado de pedir a anulação do mandato.

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Laísa chamou a atenção para esse aspecto da cobertura, observando que o jornal argentino havia incorporado à chamada a reação de Flávio ao resultado das urnas.

Por que a economia ficou em segundo plano nas manchetes?

Ao comentar os destaques, Laísa observou que as chamadas enfatizavam a vitória da esquerda sobre a direita, enquanto a situação econômica brasileira não aparecia com o mesmo protagonismo. A apresentadora apontou como uma incógnita o tratamento das preocupações econômicas no próximo governo Lula.

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Fard concordou com a leitura de que o foco internacional estava concentrado no quarto mandato e na polarização.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.