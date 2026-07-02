A recuperação de Lula no Rio de Janeiro, segundo nova pesquisa
Presidente passou a superar Flávio Bolsonaro numericamente no estado, onde perdeu em 2022
Novo levantamento do Paraná Pesquisas no Rio de Janeiro traz sinais positivos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): ele passou a superar numericamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos cenários de primeiro e segundo turno, embora ambos estejam empatados dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.
Na simulação de primeiro turno, Lula, que tinha 36,7% na rodada anterior, de abril deste ano, passou a ter 41,6%; enquanto Flávio, que tinha 39,6%, oscilou para baixo e tem 38,6%. Na de segundo turno, Lula oscilou para cima, de 40,5% para 44,7%, enquanto Flávio, para baixo, de 47% a 44,4%.
Todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro, mas trazem uma sinalização positiva para o petista, que perdeu a eleição no estado em 2022 para Jair Bolsonaro (PL) por cerca de 1,2 milhão de votos.
O levantamento também mostra o pouco espaço para candidaturas alternativas: nenhum dos outros nove nomes sondados chegou a 2% das intenções de voto no cenário de primeiro turno.
Veja os números da pesquisa para presidente entre eleitores do Rio de Janeiro:
Primeiro turno
- Lula (PT): 41,6% (tinha 36,7% em abril)
- Flávio Bolsonaro (PL): 38,6% (tinha 39,6%)
- Renan Santos (Missão): 1,6% (tinha 1,3%)
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,3% (tinha 1,5%)
- Romeu Zema (Novo): 1,3% (tinha 2,1%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,3% (tinha 2%)
- Joaquim Barbosa (DC): 1,1% (não foi testado na rodada anterior)
- Augusto Cury (Avante): 0,9% (tinha 1,5%)
- Samara Martins (UP): 0,6% (tinha 1,2%)
- Hertz Dias (PSTU): 0,1% (não foi testado na rodada anterior)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1% (não foi testado na rodada anterior)
- Nenhum/branco/nulo: 6,8% (eram 7,7%)
- Não sabe/não opinou: 4,8% (eram 6,1%)
Segundo turno
- Lula (PT): 44,7% (tinha 40,5% em abril)
- Flávio Bolsonaro (PL): 44,4% (tinha 47%)
- Nenhum/branco/nulo: 7,2% (eram 8,4%)
- Não sabe/não opinou: 3,7% (eram 4,2%)
Sobre a pesquisa
O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 29 de junho e 1º de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-05371/2026.