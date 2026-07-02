A recuperação de Lula no Rio de Janeiro, segundo nova pesquisa

Novo levantamento do Paraná Pesquisas no Rio de Janeiro traz sinais positivos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): ele passou a superar numericamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos cenários de primeiro e segundo turno, embora ambos estejam empatados dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na simulação de primeiro turno, Lula, que tinha 36,7% na rodada anterior, de abril deste ano, passou a ter 41,6%; enquanto Flávio, que tinha 39,6%, oscilou para baixo e tem 38,6%. Na de segundo turno, Lula oscilou para cima, de 40,5% para 44,7%, enquanto Flávio, para baixo, de 47% a 44,4%.

Todas as movimentações aconteceram dentro da margem de erro, mas trazem uma sinalização positiva para o petista, que perdeu a eleição no estado em 2022 para Jair Bolsonaro (PL) por cerca de 1,2 milhão de votos.

O levantamento também mostra o pouco espaço para candidaturas alternativas: nenhum dos outros nove nomes sondados chegou a 2% das intenções de voto no cenário de primeiro turno.

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Veja os números da pesquisa para presidente entre eleitores do Rio de Janeiro:

Primeiro turno

Lula (PT): 41,6% (tinha 36,7% em abril)

41,6% (tinha 36,7% em abril) Flávio Bolsonaro (PL): 38,6% (tinha 39,6%)

38,6% (tinha 39,6%) Renan Santos (Missão): 1,6% (tinha 1,3%)

1,6% (tinha 1,3%) Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,3% (tinha 1,5%)

1,3% (tinha 1,5%) Romeu Zema (Novo): 1,3% (tinha 2,1%)

1,3% (tinha 2,1%) Ronaldo Caiado (PSD): 1,3% (tinha 2%)

1,3% (tinha 2%) Joaquim Barbosa (DC): 1,1% (não foi testado na rodada anterior)

1,1% (não foi testado na rodada anterior) Augusto Cury (Avante): 0,9% (tinha 1,5%)

0,9% (tinha 1,5%) Samara Martins (UP): 0,6% (tinha 1,2%)

0,6% (tinha 1,2%) Hertz Dias (PSTU): 0,1% (não foi testado na rodada anterior)

0,1% (não foi testado na rodada anterior) Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1% (não foi testado na rodada anterior)

0,1% (não foi testado na rodada anterior) Nenhum/branco/nulo: 6,8% (eram 7,7%)

6,8% (eram 7,7%) Não sabe/não opinou: 4,8% (eram 6,1%)

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Segundo turno

Lula (PT): 44,7% (tinha 40,5% em abril)

44,7% (tinha 40,5% em abril) Flávio Bolsonaro (PL): 44,4% (tinha 47%)

44,4% (tinha 47%) Nenhum/branco/nulo: 7,2% (eram 8,4%)

7,2% (eram 8,4%) Não sabe/não opinou: 3,7% (eram 4,2%)

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 29 de junho e 1º de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-05371/2026.