A recuperação de Flávio no berço do bolsonarismo, segundo a nova pesquisa Quaest

O senador Flávio Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, ele tem 34% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do petista. Na simulação de segundo turno, o senador aparece com 43% dos votos e Lula com 37%.

A distância já foi maior, em abril, antes de vir a público a informação de que Flávio pediu dinheiro ao então banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a cinebiografia do pai. Naquela rodada, o senador chegou a pontuar 45% no segundo turno contra 32% do petista. A diferença caiu para 38% contra 35% em julho.

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