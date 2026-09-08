A recuperação de Flávio no berço do bolsonarismo, segundo a nova pesquisa Quaest
Senador amplia vantagem conta o presidente Lula no Rio de Janeiro, após perder terreno em levantamentos anteriores
O senador Flávio Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, ele tem 34% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do petista. Na simulação de segundo turno, o senador aparece com 43% dos votos e Lula com 37%.
A distância já foi maior, em abril, antes de vir a público a informação de que Flávio pediu dinheiro ao então banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a cinebiografia do pai. Naquela rodada, o senador chegou a pontuar 45% no segundo turno contra 32% do petista. A diferença caiu para 38% contra 35% em julho.
Foram ouvidos 1.302 eleitores fluminenses entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é RJ-04768/2026 e BR-09705/2026 e as pesquisas foram contratadas pela Globo.