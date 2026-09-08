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Política

A recuperação de Flávio no berço do bolsonarismo, segundo a nova pesquisa Quaest

Senador amplia vantagem conta o presidente Lula no Rio de Janeiro, após perder terreno em levantamentos anteriores

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 18h07 | Atualizado em 8 set 2026, 18h43
Jair Bolsonaro, sorrindo, cumprimenta apoiadores em evento ao ar livre. Ele veste uma camiseta amarela com a frase MEU PARTIDO É O BRASIL em verde. Ao seu lado, um homem com uma bandeira verde nos ombros sorri, enquanto outros levantam celulares para filmar. O público parece animado, com alguns braços erguidos em sinal de apoio
Flávio Bolsonaro no ato inicial da campanha em Copacabana, no Rio (Vittor Sales/Divulgação)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) ampliou a vantagem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, ele tem 34% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do petista. Na simulação de segundo turno, o senador aparece com 43% dos votos e Lula com 37%. 

A distância já foi maior, em abril, antes de vir a público a informação de que Flávio pediu dinheiro ao então banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a cinebiografia do pai. Naquela rodada, o senador chegou a pontuar 45% no segundo turno contra 32% do petista. A diferença caiu para 38% contra 35% em julho.

Foram ouvidos 1.302 eleitores fluminenses entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é RJ-04768/2026 e BR-09705/2026 e as pesquisas foram contratadas pela Globo.

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