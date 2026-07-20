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Política

A reconquista do Centro: roubos na antiga Cracolândia despencam para nível histórico

Dados obtidos com exclusividade mostram os reflexos do sufoco ao tráfico, impulsionado por reforço policial e frentes de assistência e saúde

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 13h30 | Atualizado em 20 jul 2026, 13h52
Rua dos Protestantes: último local com fluxo intenso de usuários de drogas na Cracolândia
Rua dos Protestantes: último local com fluxo intenso de usuários de drogas na Cracolândia  (Heitor Mazzoco/VEJA)
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A reconquista do Centro: roubos na antiga Cracolândia despencam para nível histórico Priorizar nos meus resultados Google

Quem mora ou frequenta a área central de São Paulo já percebeu mudanças em relação ao fluxo de usuários de drogas na região. As históricas concentrações de dependentes químicos começam a dar lugar a intervenções urbanísticas, novos espaços de convivência e praças revitalizadas. Mas essa percepção não se limita somente ao aspecto visual.

O Radar obteve com exclusividade números que revelam uma redução de 42,5% nos casos de roubo em geral na área, que já tem sido chamada pela gestão estadual como a antiga Cracolândia.

Entre maio do ano passado e o mesmo mês de 2026, foram registradas 3.317 ocorrências, o que representa o patamar mais baixo para o mesmo intervalo desde o início do monitoramento estruturado, em 2001. A título de comparação, o pior momento registrado na série histórica ocorreu entre 2022 e 2023, quando foram computadas 10.135 ocorrências na mesma base comparativa.

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O Governo de São Paulo celebra a melhora nos índices de segurança no centro e atribui o desmonte da Cracolândia à adoção de ações coordenadas com a Prefeitura da capital. As autoridades defendem que a nova abordagem une policiamento ostensivo, com elevação do efetivo para mais de 2 mil agentes, apoio de novas tecnologias e 1,3 mil vagas de Atividade Delegada — que permite a policiais militares, civis e bombeiros trabalharem voluntariamente em dias de folga.

Além do reforço na fiscalização, a administração estadual credita o melhor desempenho às frentes de assistência social e tratamento de saúde direcionado. A atuação focada na desarticulação financeira do tráfico vem permitindo a revitalização progressiva da área central, devolvendo a circulação aos cidadãos e oferecendo apoio humanizado aos dependentes químicos.

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