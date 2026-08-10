A reaproximação de Paes e Rueda após União Brasil abandonar aliança com o PL no Rio

Menos de uma semana depois de abandonar a aliança com o PL no Rio, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, embarcou na campanha do lado adversário. Candidato a deputado federal, o cacique estará nesta segunda-feira, 10, em um evento com o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Oficialmente, a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, decidiu manter a neutralidade na disputa fluminense, assim como fará em relação à corrida presidencial, e retirou o apoio ao deputado estadual Douglas Ruas, candidato do PL ao governo. O posicionamento não impedirá os partidos do Centrão de confraternizarem e subirem no palanque do principal rival do deputado: o ex-prefeito Eduardo Paes, favorito nas pesquisas.

A mudança de rumos é uma vitória para a campanha do ex-prefeito, que sempre foi próximo do PP, mas vinha tendo dificuldade de convencer o União Brasil a ficar ao seu lado. Paes se movimentou até o último minuto para ampliar a base de apoio. O deputado Dr Luizinho, presidente do PP no Rio, ajudou na estratégia.

A candidatura de Douglas Ruas sofreu um grande revés com a saída da federação. Um dos desafios do deputado, atual presidente da Assembleia Legislativa, é se tornar mais conhecido da população. O tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio que a aliança proporcionaria era considerado essencial para ganhar projeção, especialmente porque o deputado enfrenta nomes conhecidos na corrida ao Palácio Guanabara: além de Eduardo Paes, o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), dono de um recall importante.

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O ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP) chegou a ser anunciado como vice na chapa do PL, em março, mas debandou do projeto no mês passado. A vaga em aberto foi ocupada com a vereadora de Niterói Fernanda Louback, também do Partido Liberal. Sem alternativas, a legenda formou uma chapa “puro-sangue” com o senador Carlos Portinho e o deputado Carlos Jordy como candidatos ao Senado.