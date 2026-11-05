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Política

A reação imediata de Lula após BC interromper ciclo de corte de juros

Petista convocou reunião com auxiliares e economistas do PT para debater eventuais medidas econômicas que podem ser adotadas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h49 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h05
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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Após o BC interromper ciclo de corte da taxa de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou reunião com auxiliares e economistas do PT para debater eventuais medidas econômicas e propostas para a área fiscal que podem ser adotadas.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Dario Durigan, do Planejamento, Bruno Moretti, e da Gestão, Esther Dweck, devem ser alguns dos participantes. Fernando Haddad, que esteve à frente da pasta até o início deste ano, e os economistas Luciano Coutinho e Laura Carvalho também estarão presentes.

A iniciativa é uma resposta à decisão do Comitê de Política Monetária do BC, que manteve ontem a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Com a decisão, o Copom interrompeu o ciclo de cortes na taxa básica de juros iniciado em março deste ano.

A expectativa é que o encontro comece com uma exposição pelo chefe da equipe econômica das medidas que estão em estudo para garantir o cumprimento das metas fiscais e a manutenção dos programas sociais.

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O objetivo é construir um caminho que viabilize um ajuste fiscal progressivo e efetivo para garantir a redução da taxa de juros.

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