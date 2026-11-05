A reação imediata de Lula após BC interromper ciclo de corte de juros

Após o BC interromper ciclo de corte da taxa de juros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou reunião com auxiliares e economistas do PT para debater eventuais medidas econômicas e propostas para a área fiscal que podem ser adotadas.

O vice-presidente Geraldo Alckmin, e os ministros da Fazenda, Dario Durigan, do Planejamento, Bruno Moretti, e da Gestão, Esther Dweck, devem ser alguns dos participantes. Fernando Haddad, que esteve à frente da pasta até o início deste ano, e os economistas Luciano Coutinho e Laura Carvalho também estarão presentes.

A iniciativa é uma resposta à decisão do Comitê de Política Monetária do BC, que manteve ontem a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Com a decisão, o Copom interrompeu o ciclo de cortes na taxa básica de juros iniciado em março deste ano.

A expectativa é que o encontro comece com uma exposição pelo chefe da equipe econômica das medidas que estão em estudo para garantir o cumprimento das metas fiscais e a manutenção dos programas sociais.

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O objetivo é construir um caminho que viabilize um ajuste fiscal progressivo e efetivo para garantir a redução da taxa de juros.