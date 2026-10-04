A reação do TRE-MG após Zema levar celular para a cabine de votação

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O TRE-MG vai investigar o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) por levar o celular à cabine de votação, conduta proibida pela legislação eleitoral. A infração é passível de detenção, mas depende de representação do Ministério Público Eleitoral. Zema se defendeu, alegando não ter sido alertado e não ter usado o aparelho como “cola”.

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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, declarou neste domingo, 4, que a Justiça Eleitoral vai investigar o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo), que levou o próprio celular para a cabine de votação — conduta proibida pela legislação eleitoral.

O dirigente do tribunal destacou que a atitude configura infração passível de detenção, embora qualquer responsabilização legal dependa de representação oficial do Ministério Público Eleitoral.

Em sua defesa, o postulante ao Planalto afirmou que carrega o dispositivo o tempo todo “quase como um dedo” e assegurou que não usou o aparelho como “cola”, já que portava em papel físico os números dos seus candidatos. Zema disse ainda que nenhum mesário de sua seção eleitoral o alertou sobre a proibição de entrar com aparelhos móveis na cabine.