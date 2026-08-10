A reação do senador Angelo Coronel após foto na piscina com alvo da PF
Senador se disse tranquilo após divulgação de foto na casa do advogado Willer Thomaz
O senador Angelo Coronel (Republicanos-BA), que concorre à reeleição, afirmou que está tranquilo após a divulgação de uma foto em que ele e outros parlamentares estão na piscina da casa do advogado Willer Thomaz, alvo da operação da Polícia Federal que investiga as fraudes no INSS.
Antes do debate da Band, onde acompanhou o candidato ACM Neto (União), Coronel minimizou a imagem. “Ninguém vai para o evento pedindo a ficha policial, tem folha corrida de ninguém. Senão ninguém andava nessa Bahia, nem nesse Brasil”, disse.
A foto, publicada pela revista Piauí no último sábado, 8, mostra vários parlamentares. Além de Coronel, estão na imagem Weverton Rocha (PDT-MA), também alvo da investigação; Arthur Lira (PP-AL), Juscelino Filho (PSDB-MA), Elmar Nascimento (União-BA), Paulo Azi (União-BA) e Efraim Filho (União-PB), bem como o ex-deputado foragido da Justiça Alexandre Ramagem.
A imagem, que seria de 2023, estava no celular de Weverton Rocha, apreendido pela PF em dezembro passado. Willer Thomaz foi o principal alvo de uma operação da corporação na semana passada. Ele é suspeito de lavar dinheiro proveniente dos desvios em aposentadorias e pensões para Weverton. O senador disse que não tem nada a esconder e que todas as movimentações apontadas pela investigação são regulares e declaradas à Receita Federal.