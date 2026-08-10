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Política

A reação do senador Angelo Coronel após foto na piscina com alvo da PF

Senador se disse tranquilo após divulgação de foto na casa do advogado Willer Thomaz

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h21 | Atualizado em 10 ago 2026, 12h46
Grupo de doze homens adultos sorrindo em uma jacuzzi iluminada em azul, com três homens em pé atrás, um deles com o braço levantado. Ao fundo, uma tela exibe uma mulher cantando em um palco, e um lago escuro com luzes distantes.
Parlamentares na piscina do advogado Willer Thomaz (no centro, com o punho levantado) (Reprodução/Revista Piauí/.)
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O senador Angelo Coronel (Republicanos-BA), que concorre à reeleição, afirmou que está tranquilo após a divulgação de uma foto em que ele e outros parlamentares estão na piscina da casa do advogado Willer Thomaz, alvo da operação da Polícia Federal que investiga as fraudes no INSS.

Antes do debate da Band, onde acompanhou o candidato ACM Neto (União), Coronel minimizou a imagem. “Ninguém vai para o evento pedindo a ficha policial, tem folha corrida de ninguém. Senão ninguém andava nessa Bahia, nem nesse Brasil”, disse.

A foto, publicada pela revista Piauí no último sábado, 8, mostra vários parlamentares. Além de Coronel, estão na imagem Weverton Rocha (PDT-MA), também alvo da investigação; Arthur Lira (PP-AL), Juscelino Filho (PSDB-MA), Elmar Nascimento (União-BA), Paulo Azi (União-BA) e Efraim Filho (União-PB), bem como o ex-deputado foragido da Justiça Alexandre Ramagem.

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A imagem, que seria de 2023, estava no celular de Weverton Rocha, apreendido pela PF em dezembro passado. Willer Thomaz foi o principal alvo de uma operação da corporação na semana passada. Ele é suspeito de lavar dinheiro proveniente dos desvios em aposentadorias e pensões para Weverton. O senador disse que não tem nada a esconder e que todas as movimentações apontadas pela investigação são regulares e declaradas à Receita Federal.

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