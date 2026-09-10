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Política

A reação do governo Lula com decisão de Fachin de baixar fervura de crise no STF

Aliados de Lula demonstram alívio, mas pontuam que situação precisa ser monitorada nos próximos dias

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 16h30 | Atualizado em 10 set 2026, 16h35
Homem idoso de óculos, bigode e cabelos brancos, vestindo terno azul e gravata estampada, gesticula com a mão direita aberta enquanto fala em um microfone, sentado em uma cadeira de encosto branco em um ambiente com painel de madeira
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, durante evento (CNJ/Divulgação)
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A reação do governo Lula com decisão de Fachin de baixar fervura de crise no STF Priorizar nos meus resultados Google

O ato do presidente do STF, Edson Fachin, de colocar a bola no chão e baixar a fervura da crise na Corte gerou um sentimento de alívio no governo Lula, mas a percepção é que o ambiente precisa ser monitorado nos próximos dias.

Principal preocupação dentro do Palácio do Planalto é evitar que a crise – que transbordou e envolveu até o Executivo após a decisão de André Mendonça de afastar o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, – impacte a campanha de Lula por mais uma reeleição.

Nos bastidores, a avaliação de auxiliares do mandatário é que a postura do chefe do Supremo foi tardia, porém, acertada.

O entendimento é que Fachin baixou a fervura e deve articular internamente para evitar um novo incêndio na próxima semana,  quando o plenário deve se reunir para analisar polêmicas internas que fizeram a crise escalar.

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