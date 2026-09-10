A reação do governo Lula com decisão de Fachin de baixar fervura de crise no STF
Aliados de Lula demonstram alívio, mas pontuam que situação precisa ser monitorada nos próximos dias
O ato do presidente do STF, Edson Fachin, de colocar a bola no chão e baixar a fervura da crise na Corte gerou um sentimento de alívio no governo Lula, mas a percepção é que o ambiente precisa ser monitorado nos próximos dias.
Principal preocupação dentro do Palácio do Planalto é evitar que a crise – que transbordou e envolveu até o Executivo após a decisão de André Mendonça de afastar o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, – impacte a campanha de Lula por mais uma reeleição.
Nos bastidores, a avaliação de auxiliares do mandatário é que a postura do chefe do Supremo foi tardia, porém, acertada.
O entendimento é que Fachin baixou a fervura e deve articular internamente para evitar um novo incêndio na próxima semana, quando o plenário deve se reunir para analisar polêmicas internas que fizeram a crise escalar.