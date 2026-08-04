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Política

A reação do governo Lula à revogação de visto da embaixadora brasileira nos EUA

Nota da Presidência acusa Washington de escalar tensões diplomáticas

Por Redação 4 ago 2026, 20h25 | Atualizado em 4 ago 2026, 20h39
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri ao lado de Donald Trump, que também sorri, ambos de terno e gravata, em um ambiente formal com decoração dourada
Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca em maio de 2026 (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil)
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A reação do governo Lula à revogação de visto da embaixadora brasileira nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta terça-feira, 4, à decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de revogar o visto de Maria Luiza Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil em Washington. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República classificou a medida como parte de uma “escalada deliberada de medidas hostis” contra o Brasil e rejeitou os argumentos apresentados pelo governo norte-americano para justificar a decisão.

A medida dos EUA seria uma resposta ao fato de o governo Lula não ter concedido o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada do país americano no Brasil.

No comunicado, o Palácio do Planalto afirma que as duas justificativas apresentadas pelos Estados Unidos são “falsas”. O governo sustenta que o processo de concessão de agrément para embaixadores é confidencial, conforme estabelece o artigo 4 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e argumenta que Washington tornou público o nome de seu indicado antes mesmo de formalizar o pedido de anuência ao governo brasileiro.

A nota também afirma que o Brasil cumpre rigorosamente o direito internacional e ressalta que a Convenção de Viena não estabelece prazo para a concessão do agrément. Segundo o texto, o pedido apresentado pelos Estados Unidos permanece em análise pelo governo brasileiro.

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Outro ponto destacado pelo governo diz respeito à negativa de vistos de entrada no Brasil a dois integrantes do governo americano. De acordo com a Presidência, os dois pretendiam viajar ao país para “colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro”, o que o comunicado classifica como uma tentativa inaceitável de interferência no processo político nacional.

O governo brasileiro também menciona que continuam em vigor sanções individuais impostas por Washington contra autoridades brasileiras, incluindo o cancelamento de vistos para os Estados Unidos. Segundo a nota, essas medidas foram adotadas com base na alegação de perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e atingem ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes do primeiro escalão do Poder Executivo.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

Ainda segundo o comunicado, o presidente Lula buscou tratar do tema diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante visita a Washington realizada em maio. Na ocasião, afirma a Presidência, o chefe do Executivo brasileiro solicitou o levantamento das sanções individuais impostas a autoridades nacionais.

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Na avaliação do governo, a decisão anunciada pelo Departamento de Estado não representa um episódio isolado, mas integra uma sequência de medidas consideradas hostis ao Brasil. O texto atribui essa postura a motivações ideológicas que, segundo a Presidência, são incompatíveis com a tradição de respeito mútuo que marcou a relação bilateral entre os dois países.

A nota afirma ainda que existe um “interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente”. Apesar das críticas, o governo encerra o comunicado reiterando que a diplomacia brasileira continuará privilegiando o diálogo e a negociação como princípios centrais da condução das relações internacionais do país.

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