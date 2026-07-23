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Política

A reação do governo Lula à nova tarifa de 12,5% dos Estados Unidos

Governo Trump argumentou que sobretaxa é fruto de investigação sobre países que não fiscalizam trabalho forçado na produção de itens importados

Por Redação 23 jul 2026, 20h31
Donald Trump e Lula
Encontro dos presidentes Lula e Donald Trump na Malásia, em 26/10/2025 (Andrew Harnik/Getty Images)
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A reação do governo Lula à nova tarifa de 12,5% dos Estados Unidos Priorizar nos meus resultados Google

O governo brasileiro criticou, em nota, a nova tarifa de 12,5% anunciada pelos Estados Unidos nesta quinta-feira, 23, e classificou a medida como “arbitrária” e “injustificada”. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o Brasil apresentou ao governo norte-americano informações sobre sua legislação e os mecanismos de fiscalização para impedir a importação de produtos associados ao trabalho forçado, além de destacar o reconhecimento internacional do país no combate ao trabalho escravo.

O texto também informa que o governo pretende recorrer aos mecanismos previstos na Lei de Reciprocidade e levar o caso ao sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC).

As polêmicas medidas de Donald Trump

O governo brasileiro já havia contestado as conclusões da investigação. Em manifestação anterior, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que eventuais sanções seriam desproporcionais e defendeu que o país mantém legislação e acordos internacionais voltados ao combate ao trabalho forçado.

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Segundo o chanceler, o Brasil dispõe de mecanismos de fiscalização e cooperação internacional para impedir a circulação de produtos produzidos em condições análogas à escravidão.

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Enquanto avalia uma resposta diplomática, o governo mantém medidas de apoio às empresas exportadoras afetadas pelas tarifas americanas por meio do Plano Brasil Soberano, que prevê linhas de crédito e incentivo à abertura de novos mercados.

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(Agência Brasil)

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