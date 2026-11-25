O governo brasileiro reagiu nesta quarta-feira à recomendação dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos nacionais, incluindo aeronaves e açúcar. Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, o Planalto expressou ‘indignação’ com a decisão e classificou a medida como uma ação unilateral e ‘inaceitável’ no contexto das negociações comerciais entre os dois países.

Segundo o governo, Brasil e Estados Unidos mantêm conversas há mais de um ano sobre a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A nota afirma que, em 21 de agosto, Lula e Donald Trump conversaram por telefone e acertaram a criação de um grupo de trabalho para tratar de temas comerciais.

Na sequência, os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reuniram-se virtualmente, em 31 de agosto, com o representante comercial americano, Jamieson Greer. Na ocasião, segundo o comunicado, os Estados Unidos se comprometeram a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial, documento que ainda não foi encaminhado, apesar das cobranças brasileiras.

O governo também afirma que houve nova reunião presencial entre os ministros brasileiros e Greer em 30 de setembro. Para o Planalto, a recomendação de novas tarifas busca pressionar o Brasil a alterar medidas regulatórias nacionais, entre elas regras relacionadas ao Pix, ao comércio digital e a acordos preferenciais.

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“O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça”, afirma a nota. O governo diz que continuará buscando uma solução negociada, mas não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) nem adotar medidas de reciprocidade diante do que classificou como aplicação “ilegal e injusta” de tarifas contra produtos brasileiros.

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