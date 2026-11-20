Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, o deputado federal Marcel van Hattem reagiu ao voto do ministro Flávio Dino, do STF, para torná-lo réu por crime de calúnia e injúria contra o delegado Fábio Alvarez Shor, da PF.

“Dino ignora pedido da OAB e acaba de depositar seu voto no plenário virtual: se o seu voto for acompanhado pelos demais ministros, serei réu perante o STF pelo discurso que fiz na tribuna da Câmara dos Deputados”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

“Decisão ataca o direito à imunidade parlamentar por opinião palavras e votos, é portanto inconstitucional e precisa contar com a oposição e repúdio de todos os que defendem de verdade a democracia representativa”, completou.

Dino votou pelo recebimento da denúncia apresentada pela PGR contra o deputado do Novo. Se a posição do ministro, que é relator do caso, for acompanhada no julgamento, van Hattem passará à condição de réu no processo que apura ofensas dirigidas a Shor.

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Na denúncia, a PGR destacou que as declarações ocorreram durante discursos no plenário da Câmara e na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Casa, e foram reproduzidas posteriormente nas redes sociais.

De acordo com o MPF, o parlamentar exibiu uma fotografia do delegado e afirmou que ele teria elaborado relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, no âmbito de investigações no STF, com o objetivo de manter ilegalmente uma prisão.

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Além de acusar Shor de abuso de autoridade, van Hattem afirmou que o delegado era “bandido”, “covarde” e “fora da lei”.

Antes do voto de Dino, os advogados do deputado do Novo pediram a rejeição da denúncia sob o argumento de que as falas estão protegidas pela imunidade parlamentar, prevista na Constituição, por terem sido proferidas no exercício do mandato.

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O ministro do STF, por sua vez, rejeitou os argumentos da defesa e alegou que a denúncia descreveu de forma clara todas as circunstâncias, datas e meios de divulgação dos fatos, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

Em relação à imunidade parlamentar, Dino ponderou que a prerrogativa constitucional busca garantir o livre exercício do mandato, mas não pode ser convertida em privilégio pessoal para proteger imputações criminosas e ofensas desproporcionais.