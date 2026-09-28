A reação de Simone Tebet à desistência de Salles na disputa pelo Senado

Nesta segunda-feira, 28, o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (Novo) anunciou a retirada de sua candidatura ao Senado por São Paulo, em um gesto de apoio aos postulantes André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), ambos endossados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A decisão pode mexer com o xadrez eleitoral na disputa pelas duas vagas à Casa Alta no maior colégio eleitoral do país. Assim que a informação veio a público, Simone Tebet (PSB) criticou a movimentação de Salles em publicação no X (antigo Twitter), afirmando que o adversário se rendeu ao Centrão.

Ao Radar, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil reforçou a avaliação de que o parlamentar aderiu ao bloco marcado pelas práticas fisiológicas, pelo pragmatismo e pelas trocas de apoio político. Tebet destacou ainda que, neste pleito, representa “a única candidatura realmente de centro”.

O aceno ao eleitorado moderado do estado tem sido a principal marca da campanha da pessebista no processo eleitoral .