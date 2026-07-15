A reação de Nelson Wilians à operação que fez buscas em sua casa e escritórios

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O advogado Nelson Wilians é alvo de operação que mira esquema de fraude bilionária no ICMS, suspeito de sonegar R$ 3,8 bilhões por meio da venda de créditos falsos. Ele declarou ter recebido a ação com “serenidade e espírito colaborativo”, enquanto autoridades investigam 752 empresas envolvidas.

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O advogado Nelson Wilians, que é um dos alvos da operação desta quarta-feira, 15, contra um esquema de fraudes bilionárias no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), divulgou uma nota afirmando que recebeu a ordem de busca e apreensão “com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo” (leia a íntegra da nota ao final). Foram vasculhados endereços comerciais e pessoas do advogado.

A operação desta quarta, feita pelo Ministério Público de São Paulo em parceria com as Polícias Civil e Militar e com o Fisco, mirou um grupo que é suspeito de vender créditos falsos de ICMS para reduzir o pagamento de impostos. Ao todo, o grupo teria sonegado R$ 3,8 bilhões de reais. Wilians e parceiros comerciais seus no Paraná, seu estado de origem, foram alvo da força-tarefa. Segundo o MP, já foram mapeadas 752 empresas envolvidas. O grupo lançava nos sistemas do fisco os créditos falsos de ICMS, o que automaticamente diminuía o valor que os contribuintes tinham que pagar ao final.

Não é a primeira vez que Wilians tem problemas com a Polícia. Ele foi investigado no escândalo do INSS e chegou a depor na CPMI que investigou o caso. O colegiado indiciou o advogado no relatório final, afirmando que ele teria participado ativamente do esquema de descontos indevidos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. No entanto, o relatório final não foi aprovado. Nesta terça, 14, a Polícia Federal concluiu as investigações do caso e não indiciou Wilians. Isso significa que a PF não encontrou indícios de prática criminosa na conduta do advogado. O caso agora segue para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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Leia a nota do escritório de Nelson Wilians sobre a operação

O escritório recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos.