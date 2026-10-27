🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Política

A reação de ministros do STF à decisão de Moraes sobre passaportes de Flávio Bolsonaro

Bastidores da diplomacia brasileira apontam suspeitas sobre as circunstâncias da saída do senador do país após decisão de Alexandre de Moraes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 20h58 | Atualizado em 27 out 2026, 21h05
Continua após publicidade
A reação de ministros do STF à decisão de Moraes sobre passaportes de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a entrega dos passaportes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), logo após sua derrota na eleição presidencial, provocou desconforto entre alguns integrantes da Corte. Segundo apuração da editora de VEJA Laryssa Borges, relatada no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ministros avaliam que a medida foi precipitada e acabou produzindo um efeito político favorável ao candidato derrotado, ao alimentar o discurso de perseguição defendido por seus aliados. Há também preocupação com o desgaste institucional provocado pelo episódio. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que a decisão de Moraes provocou desconforto no STF?

De acordo com Laryssa, não existe uma posição uniforme entre os ministros sobre a decisão de Moraes. As avaliações colhidas pela jornalista indicam que parte da Corte considera inoportuno o momento escolhido para determinar a retenção dos documentos. A medida, tomada na sequência da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, devolveu protagonismo ao Supremo em uma disputa política que, na avaliação desses magistrados, poderia perder intensidade após o encerramento da eleição.

“Isso colocou o tribunal de volta numa fogueira que poderia ser amainada com a vitória do Lula”, relatou a editora, ao apresentar o diagnóstico de integrantes do STF. A jornalista ressaltou, porém, que os próprios ministros não conhecem integralmente as razões que levaram Moraes a tomar a decisão naquele momento.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que muda na situação de Flávio Bolsonaro perante o Supremo?

Outro ponto é que a derrota eleitoral não afasta necessariamente Flávio Bolsonaro da jurisdição da Corte. Conforme explicou Laryssa, a interpretação vigente do tribunal sobre o foro privilegiado permite que investigações relacionadas a fatos ocorridos durante o exercício do mandato parlamentar continuem no Supremo mesmo depois da saída do cargo. Nesse cenário, Moraes permaneceria responsável por procedimentos envolvendo o senador após o término de seu mandato, em janeiro de 2027.

Siga

A situação seria diferente caso Flávio tivesse vencido a eleição presidencial. Como explicou a jornalista, investigações relacionadas a fatos anteriores ao mandato e sem relação com o exercício da Presidência ficariam suspensas durante o período em que ele ocupasse o cargo. A derrota, portanto, mantém abertas frentes de investigação que poderiam ter outro encaminhamento jurídico em caso de vitória eleitoral.

Por que a composição do Senado preocupa os ministros?

A repercussão da decisão também é analisada no Supremo à luz da nova configuração do Congresso Nacional. Segundo Laryssa, ministros demonstram preocupação com o fortalecimento de parlamentares de direita no Senado, Casa responsável pela análise de pedidos de impeachment contra integrantes da Corte. O receio é que novos embates envolvendo Moraes e Flávio Bolsonaro ampliem a pressão política sobre o tribunal.

Continua após a publicidade

Nesse contexto, a disputa pela presidência do Senado ganhou relevância para os ministros. De acordo com a apuração de VEJA, Davi Alcolumbre, atual presidente da Casa, relatou a integrantes do Supremo que trabalha por sua recondução e negocia apoios entre parlamentares de direita. A eventual permanência de Alcolumbre no comando do Senado é vista favoravelmente por setores da Corte, em razão de sua proximidade com ministros, especialmente Moraes, e da possibilidade de que pedidos de impeachment não avancem no ritmo desejado por adversários do tribunal.

Como Flávio teria deixado o país?

Setores do Itamaraty veem indícios de participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, na articulação para facilitar a entrada de Flávio Bolsonaro e de sua família nos Estados Unidos. Segundo apuração apresentada pela editora de VEJA Laryssa Borges no VEJA em Foco, diplomatas brasileiros atribuem a Rubio um papel potencialmente mais relevante que o do presidente Donald Trump na movimentação do senador.

A rota utilizada por Flávio ainda é incerta. De acordo com Laryssa, parte do corpo diplomático trabalha com a hipótese de que o senador tenha passado pela Venezuela antes de seguir para os Estados Unidos. Não há, porém, confirmação desse trajeto. A jornalista ressaltou que as autoridades brasileiras ainda tentam esclarecer as circunstâncias da viagem e a possível participação americana.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
Flávio Bolsonaro
Supremo Tribunal Federal - STF
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).