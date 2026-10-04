Vídeo mostra a reação de Michelle Bolsonaro ao ouvir vaias e críticas ao chegar para votar em Brasília
Ex-primeira-dama é candidata ao Senado pelo PL no Distrito Federal
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado pelo Distrito Federal ouviu vaias ao chegar no local de votação em Brasília e chegou a bater boca com uma eleitora.
Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Michelle chega acompanhada da também candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) e da governadora e candidata à reeleição ao governo do DF, Celina Leão (Republicanos), entram na escola e ouvem vaias.
Outras imagens registraram o momento em que a ex-primeira-dama bate-boca com uma eleitora, que a critica e diz que ela ‘vai para o inferno’. É possível ouvir Michelle repetindo várias vezes ‘eu te amo em Cristo’ para a mulher, que respondeu: ‘A sua mão é suja. Eu te odeio no inferno’.