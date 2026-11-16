Ler Resumo





Michelle Bolsonaro volta a ser alvo de ataques de aliados de Flávio Bolsonaro por tirar dias de descanso, deixando Jair Bolsonaro aos cuidados da filha. As críticas, que já existiam desde a campanha, se intensificam, com questionamentos sobre sua postura. A senadora eleita se defende, falando em conspiração e preparação para um ano desafiador.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Acusada de não ter se empenhado o suficiente na campanha presidencial de seu enteado, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) voltou a ser alvo de ataques de aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais depois de anunciar que tiraria 10 dias de descanso e deixaria Jair Bolsonaro aos cuidados da filha. O ex-presidente está preso e cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar.

Desde a campanha eleitoral, a ex-primeira-dama vinha recebendo críticas de aliados do senador por não participar de agendas conjuntas, o que acabou frustrando o plano de Flávio Bolsonaro de explorar a imagem da madrasta para atrair os votos de certos segmentos, particularmente entre as mulheres e as evangélicas.

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Antes do início oficial da campanha, Michelle teve atritos com o senador e chegou a publicar um vídeo no qual acusou o enteado de ter sido desrespeitoso com ela. Na época, a rusga refletiu negativamente nas pesquisas de intenção de voto.

Continua após a publicidade

Mesmo após a derrota de Flávio Bolsonaro, os ataques à senadora eleita não cessaram e se intensificaram agora com a decisão dela de tirar um período de descanso, o que também gerou uma onda de boatos.

“Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar. Posso adiantar que, com o aval e o incentivo do meu marido e das minha filhas, aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente”, disse a senadora eleita em suas redes sociais. “As eleições acabaram, e a vida continua”, completou.

Continua após a publicidade

O jornalista Allan dos Santos, aliado do senador e que, assim como ele, fugiu para os Estados Unidos, voltou a criticar a ex-primeira-dama. “Não sei se Bolsonaro tem saúde para ficar oito anos preso. Se infelizmente alguma coisa acontecer, é óbvio que ela vai dizer que o marido morreu e a vida continua. Alguma dúvida de que a resposta vai ser essa?”, questionou.