A reação de Michelle às novas críticas de aliados de Flávio Bolsonaro
Para afastar boatos, senadora eleita explica que vai tirar dez dias de descanso com aval de Jair Bolsonaro
Acusada de não ter se empenhado o suficiente na campanha presidencial de seu enteado, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) voltou a ser alvo de ataques de aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais depois de anunciar que tiraria 10 dias de descanso e deixaria Jair Bolsonaro aos cuidados da filha. O ex-presidente está preso e cumpre a pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar.
Desde a campanha eleitoral, a ex-primeira-dama vinha recebendo críticas de aliados do senador por não participar de agendas conjuntas, o que acabou frustrando o plano de Flávio Bolsonaro de explorar a imagem da madrasta para atrair os votos de certos segmentos, particularmente entre as mulheres e as evangélicas.
Antes do início oficial da campanha, Michelle teve atritos com o senador e chegou a publicar um vídeo no qual acusou o enteado de ter sido desrespeitoso com ela. Na época, a rusga refletiu negativamente nas pesquisas de intenção de voto.
Mesmo após a derrota de Flávio Bolsonaro, os ataques à senadora eleita não cessaram e se intensificaram agora com a decisão dela de tirar um período de descanso, o que também gerou uma onda de boatos.
“Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar. Posso adiantar que, com o aval e o incentivo do meu marido e das minha filhas, aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente”, disse a senadora eleita em suas redes sociais. “As eleições acabaram, e a vida continua”, completou.
O jornalista Allan dos Santos, aliado do senador e que, assim como ele, fugiu para os Estados Unidos, voltou a criticar a ex-primeira-dama. “Não sei se Bolsonaro tem saúde para ficar oito anos preso. Se infelizmente alguma coisa acontecer, é óbvio que ela vai dizer que o marido morreu e a vida continua. Alguma dúvida de que a resposta vai ser essa?”, questionou.