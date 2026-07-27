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Política

A reação de Lula às ofensas proferidas por Javier Milei

Presidente foi questionado por jornalistas no Planalto nesta tarde e brincou que não conhecia o homólogo argentino

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h28 | Atualizado em 27 jul 2026, 18h32
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (//Reprodução)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu com uma brincadeira nesta segunda-feira, 27, quando foi questionado por jornalistas sobre o seu homólogo argentino, Javier Milei. Dentro das dependências do Planalto, um repórter perguntou ao petista “Como é que você viu essa história do Milei?”, ao que Lula respondeu: “Eu? Quem é esse cara?”.

No último sábado 25, Milei esteve no Brasil. Ele foi condecorado pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e depois seguiu para a convenção do PL que formalizou a escolha do nome de Flávio Bolsonaro com candidato a presidente da República pela sigla.

Sobre o palanque bolsonarista, Milei, após dançar com Flávio, falou por cerca de trinta minutos. Ele criticou a Justiça brasileira, que o impediu de visitar Jair Bolsonaro, e se referiu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como “lixo careca”. O ultraliberal argentino também chamou o presidente Lula de “presidiário” e criticou a política fiscal do atual governo.

Em vários momentos da fala, Milei fez referência à onda de governos de direita em ascensão pela América Latina, afirmando que a Argentina seria um “exemplo” de que o “socialismo” teria levado o país à falência. Dados do primeiro semestre deste ano mostram que a desaprovação do governo Milei chegou a 62% — número muito maior do que o mesmo índice medido no governo Lula. A desaprovação da gestão federal petista oscila em torno de 45 e 50%.

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Apesar do tom descontraído com que se referiu ao episódio, as declarações do presidente argentino repercutiram mal no governo. O Itamaraty convocou o embaixador do Brasil na Argentina a voltar a Brasília para dar explicações sobre o episódio e conversar sobre os possíveis impactos das falas de Milei na relação entre os dois países.

Durante uma entrevista nesta manhã, o ministro da Fazenda Dário Durigan chamou o presidente argentino de “palhaço”. No sábado, Milei também criticou a política fiscal do governo brasileiro.

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