A reação de Lula à saída de Flávio Bolsonaro do Brasil rumo aos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 27, que a saída de seu adversário nas eleições, Flávio Bolsonaro (PL), do Brasil é um ato “vergonhoso”. Segundo aliados, o senador deixou o país rumo aos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano já garantiu que os EUA permitirão a entrada de Flávio e sua família no país e concederão vistos a eles.

“É impressionante a desfaçatez dele: quando mente, não desrespeita apenas a gente no debate, desrespeita as pessoas em casa. Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso”, afirmou Lula durante comemoração de seu aniversário de 81 anos no Palácio do Alvorada.

“Quando pediram para eu entregar meu passaporte, eu entreguei. Ele deveria ter entregado, porque a Polícia Federal tinha suspeita de que ele ia sair do Brasil e ele tem inquéritos. Mas, lamentavelmente, a família Bolsonaro é isso. O Brasil é a segunda pátria dele; a primeira é lamber as botas dos Estados Unidos”, disse o presidente.

Lula ainda lembrou que, quando perdeu eleições anteriores, permaneceu no Brasil. “Veja, eu perdi eleição para o Collor e fiquei no Brasil. Perdi a eleição para o Fernando Henrique Cardoso duas vezes e fiquei no Brasil. O Alckmin perdeu para mim e ficou no Brasil. O Serra perdeu para mim e ficou no Brasil”, disse.

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“Eu tive muito convite para sair do Brasil e ir para embaixadas”, seguiu Lula. “Resolvi ficar aqui e me entregar à Polícia Federal porque queria desmascarar os meus acusadores e provar a minha inocência. E estou aqui sendo reeleito para mais um mandato por conta de vocês. Por isso, quem não deve não teme. O cidadão que sai escondido do seu país é porque deve alguma coisa, tem medo.”

“Fui lá lamber as feridas e fiquei aqui”, afirmou. “Perdi em 98 e fiquei aqui. Ganhei em 2002, ganhei em 2006, ganhamos em 2010 e 2014, perdemos em 2018 e ficamos aqui. Isso chama-se respeito à democracia. Lamento que ele tenha saído do Brasil, porque poderia ficar aqui e provar que as acusações na imprensa não são verdadeiras. Eu tentei fazer com que ele provasse, fiquei honesto entregando a minha papelada toda na justiça eleitoral — a minha, da minha mulher e dos meus filhos.”

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O senador deixou o Brasil e está a caminho dos Estados Unidos, segundo disse o senador eleito pelo Rio de Janeiro Carlos Jordy (PL) nas redes sociais. “Confirmado! Flávio Bolsonaro foi para os EUA para não ser usado como moeda de troca contra o impeachment de Moraes”, escreveu Jordy no X.

Flávio disse na segunda-feira, 26, que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O senador tinha até as 11 horas desta terça para entregar os documentos, o que não ocorreu. Diante disso, os passaportes comum e diplomático foram cancelados.

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