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Política

A reação de Lula à saída de Flávio Bolsonaro do Brasil rumo aos EUA

Presidente comentou notícia durante comemoração de seu aniversário de 81 anos no Palácio da Alvorada

Por Redação 27 out 2026, 19h42
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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A reação de Lula à saída de Flávio Bolsonaro do Brasil rumo aos EUA Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 27, que a saída de seu adversário nas eleições, Flávio Bolsonaro (PL), do Brasil é um ato “vergonhoso”. Segundo aliados, o senador deixou o país rumo aos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano já garantiu que os EUA permitirão a entrada de Flávio e sua família no país e concederão vistos a eles.

“É impressionante a desfaçatez dele: quando mente, não desrespeita apenas a gente no debate, desrespeita as pessoas em casa. Esse ato de sair do Brasil é vergonhoso”, afirmou Lula durante comemoração de seu aniversário de 81 anos no Palácio do Alvorada.

“Quando pediram para eu entregar meu passaporte, eu entreguei. Ele deveria ter entregado, porque a Polícia Federal tinha suspeita de que ele ia sair do Brasil e ele tem inquéritos. Mas, lamentavelmente, a família Bolsonaro é isso. O Brasil é a segunda pátria dele; a primeira é lamber as botas dos Estados Unidos”, disse o presidente.

Lula ainda lembrou que, quando perdeu eleições anteriores, permaneceu no Brasil. “Veja, eu perdi eleição para o Collor e fiquei no Brasil. Perdi a eleição para o Fernando Henrique Cardoso duas vezes e fiquei no Brasil. O Alckmin perdeu para mim e ficou no Brasil. O Serra perdeu para mim e ficou no Brasil”, disse.

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“Eu tive muito convite para sair do Brasil e ir para embaixadas”, seguiu Lula. “Resolvi ficar aqui e me entregar à Polícia Federal porque queria desmascarar os meus acusadores e provar a minha inocência. E estou aqui sendo reeleito para mais um mandato por conta de vocês. Por isso, quem não deve não teme. O cidadão que sai escondido do seu país é porque deve alguma coisa, tem medo.”

“Fui lá lamber as feridas e fiquei aqui”, afirmou. “Perdi em 98 e fiquei aqui. Ganhei em 2002, ganhei em 2006, ganhamos em 2010 e 2014, perdemos em 2018 e ficamos aqui. Isso chama-se respeito à democracia. Lamento que ele tenha saído do Brasil, porque poderia ficar aqui e provar que as acusações na imprensa não são verdadeiras. Eu tentei fazer com que ele provasse, fiquei honesto entregando a minha papelada toda na justiça eleitoral — a minha, da minha mulher e dos meus filhos.”

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O senador deixou o Brasil e está a caminho dos Estados Unidos, segundo disse o senador eleito pelo Rio de Janeiro Carlos Jordy (PL) nas redes sociais. “Confirmado! Flávio Bolsonaro foi para os EUA para não ser usado como moeda de troca contra o impeachment de Moraes”, escreveu Jordy no X.

Flávio disse na segunda-feira, 26, que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O senador tinha até as 11 horas desta terça para entregar os documentos, o que não ocorreu. Diante disso, os passaportes comum e diplomático foram cancelados.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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