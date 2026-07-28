A reação de juízes e advogados ao ataque de Milei a Moraes

Entidades de juízes e advogados saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o presidente da Argentina, Javier Milei, se referiu a ele como “lixo careca” na convenção do PL, em São Paulo, que lançou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. As manifestações buscam enquadrar a ofensa como um ataque institucional ao Poder Judiciário. O STF compartilhou os comunicados no site do tribunal.

Milei criticou Moraes por ter proibido uma visita dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso em casa para cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão na trama golpista. “Uma decisão pode ser questionada de muitas formas legítimas. Substituir o argumento pela ofensa não é uma delas“, reagiu a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

A Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho afirmou que, independente de posicionamentos políticos, “ataques pessoais, ofensas e manifestações que contribuam para o acirramento de tensões” são “incompatíveis com o diálogo diplomático”.

A Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) defendeu que “manifestações de autoridades estrangeiras que busquem desacreditar ou deslegitimar a atuação do Poder Judiciário brasileiro mostram-se incompatíveis com o respeito devido às instituições de um Estado soberano e com os princípios que regem as relações entre as nações”.

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O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) pregou “o respeito às instituições da República e à independência do Poder Judiciário” como um “pressuposto essencial da convivência entre Estados soberanos”.