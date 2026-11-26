A escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula provocou uma reação de Flávio Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 26, o senador chamou o presidente de “Faria Limer” e acusou o petista de ter cometido o que classificou como “o maior estelionato eleitoral da história”. A crítica foi feita após a confirmação de que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco aceitou o convite para integrar o governo.

“E o Lula virou ‘Faria Limer’! Além de abusar dos poderes econômico e político em plena campanha, este estelionato eleitoral foi o maior da história!”, escreveu Flávio. Na postagem, o senador também compartilhou uma fotografia do presidente. A expressão usada faz referência à Faria Lima, região de São Paulo associada ao mercado financeiro.

Os desafios do governo Lula 4

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O que motivou a crítica de Flávio Bolsonaro?

A manifestação ocorreu depois de Trabuco aceitar o convite de Lula para assumir a Fazenda a partir de 2027. A decisão foi comunicada após uma reunião entre o presidente e o banqueiro, realizada na quarta-feira, 26, no Palácio da Alvorada.

Ao chamar Lula de “Faria Limer”, Flávio associou a escolha de um executivo do setor bancário à aproximação do presidente com o mercado financeiro. O senador, no entanto, não apresentou na publicação detalhes ou provas para sustentar a acusação de abuso dos poderes econômico e político durante a campanha.

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Quem é o escolhido para a Fazenda?

Trabuco preside o Conselho de Administração do Bradesco e já havia sido cotado para comandar a Fazenda em 2014, durante a transição para o segundo mandato de Dilma Rousseff. Na ocasião, recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do banco, para assumir o posto.

A relação entre Trabuco e Lula também não é recente. O banqueiro participou de reuniões com o presidente e empresários para discutir temas econômicos em diferentes ocasiões. Em 2023, esteve no chamado “conselhão”, encontro promovido por Lula com representantes do setor privado.

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A confirmação da escolha foi acompanhada de reação positiva do mercado financeiro. Na quinta-feira, o dólar fechou a 5,74 reais, enquanto o Ibovespa registrou alta de 6%.

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