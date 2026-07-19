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Política

A reação de Flávio ao cerco imposto por Moraes a Bolsonaro

Senador atacou ministro em evento do PL no Espírito Santo

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 08h42 | Atualizado em 19 jul 2026, 08h43
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Carlos Moura/Agência Senado)
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A reação de Flávio ao cerco imposto por Moraes a Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, se manifestou pela primeira vez, no sábado, 18, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringiu visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Em discurso em um evento do partido em Vitória, no Espírito Santo, o senador disse que o ministro “não tem coração”. “Ele parece sem alma, parece um demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros”, declarou aos apoiadores.

Bolsonaro correu o risco de ser transferido de volta ao presídio depois de escrever uma carta lida pelo filho das redes sociais com recados aos apoiadores e correligionários para tentar estancar a crise aberta na pré-campanha de Flávio pelas acusações da madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Uma das regras da prisão domiciliar do ex-presidente é a proibição de se manifestar publicamente, inclusive por meio de terceiros.

Em decisão nesta sexta-feira, 17, Moraes manteve Bolsonaro preso em casa, mas definiu que ele não poderá receber visitas com finalidade “político-eleitoral” até o final das eleições. A nova ordem é um duro golpe no bolsonarismo. Mesmo preso, o ex-presidente tinha a palavra final sobre palanques e estratégias da campanha, especialmente a do filho. O ministro também suspendeu visitas gerais por 30 dias, com exceção da equipe médica, fisioterapêutica e dos advogados do ex-presidente, que continuam com acesso liberado.

Flávio subiu o tom contra o ministro no evento em Vitória. O senador disse que perdeu as contas “de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou”. “Não pensem que é fácil estar aqui hoje falando com vocês”, declarou.

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