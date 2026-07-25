A reação de Fachin após Javier Milei se referir a Moraes como ‘lixo careca’ em convenção de Flávio Bolsonaro

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O ministro Edson Fachin, presidente do STF, repudiou veementemente as declarações do presidente argentino Javier Milei, que chamou Alexandre de Moraes de “lixo careca”. As ofensas, proferidas em solo brasileiro após uma visita negada a Bolsonaro, foram consideradas desrespeitosas e incompatíveis com a civilidade esperada nas relações entre Estados, reafirmando a autonomia do Judiciário.

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O ministro Edson Fachin, presidente do STF, repudiou as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre o ministro Alexandre de Moraes.

Milei chamou o Moraes de “lixo careca” após ter negada uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente argentino participou da convenção que oficializou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, neste sábado, em São Paulo.

Fachin afirmou se tratar de uma “referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro”.

Fachin completou dizendo que o Supremo “deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”.

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“Tomei conhecimento da declaração do Presidente da Argentina sobre Ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”, afirmou o presidente do Supremo.

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