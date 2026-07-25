A reação de Fachin após Javier Milei se referir a Moraes como ‘lixo careca’ em convenção de Flávio Bolsonaro
Fachin afirmou se tratar de uma 'referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro'
O ministro Edson Fachin, presidente do STF, repudiou as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre o ministro Alexandre de Moraes.
Milei chamou o Moraes de “lixo careca” após ter negada uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente argentino participou da convenção que oficializou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, neste sábado, em São Paulo.
Fachin afirmou se tratar de uma “referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro”.
Fachin completou dizendo que o Supremo “deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”.
“Tomei conhecimento da declaração do Presidente da Argentina sobre Ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”, afirmou o presidente do Supremo.