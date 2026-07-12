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Política

A reação de Eduardo Cunha ao bloqueio de R$ 6 milhões por suspeita de desvio de emendas

Decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorre após investigação da Polícia Federal (PF)

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 16h43 | Atualizado em 15 jul 2026, 09h57
SERMÃO - Ex-deputado em templo no Triângulo Mineiro: “Esqueçam o que se foi”
O ex-deputado Eduardo Cunha -  (@eduardocunha/Facebook)
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A reação de Eduardo Cunha ao bloqueio de R$ 6 milhões por suspeita de desvio de emendas Priorizar nos meus resultados Google

A defesa de Eduardo Cunha reagiu neste domingo, 12, à decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear R$ 6,1 milhões do ex-deputado por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Uma investigação da Polícia Federal (PF) apontou que, mesmo sem mandato, o ex-presidente da Câmara dos Deputados orientava o “(re)direcionamento de valores públicos, especialmente em prol de sua anunciada campanha ao cargo de Deputado Federal pelo Estado de Minas Gerais“.

Na decisão, Dino instou o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) a apresentar em dez dias todos os documentos de tramitação das emendas identificadas pela PF “de modo individualizado e organizado”. Ao menos 29 emendas da Comissão de Saúde da Câmara teriam sido movimentadas sob ordens de Cunha. O valor total soma R$ 6.150.378,00. Ele operava, segundo a PF, com a ajuda de uma servidora da Casa, Mariângela Fialek, apelidada de “Tuca”.

“A extração e análise de dados do aparelho de Mariângela Fialek indica a existência de um arranjo decisório paralelo para a destinação de verbas públicas, no qual Eduardo Consentino da Cunha, desprovido de mandato, aparece como vetor relevante de definição e remanejamento de emendas”, diz trecho do documento, tornado público neste domingo.

Outros parlamentares também estavam envolvidos no processo, que cita nominalmente o deputado federal Gilberto Abramo (Republicanos-MG). O ato pode configurar crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal. “A atribuição artificial de status decisório a pessoa estranha à função formal, e o consequente redirecionamento das emendas para atender preferências privadas/partidárias, compõem o núcleo do desvio exigido pelo tipo do art. 312”, acrescentou a decisão.

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Em nota, a defesa do ex-deputado afirmou que “antes da decretação do bloqueio patrimonial, não havia sido intimado, ouvido ou chamado a prestar qualquer esclarecimento no âmbito dessa investigação”. O comunicado também indicou que “Eduardo Cunha não exerce mandato parlamentar e, portanto, não apresentou, subscreveu ou formalizou nenhuma das emendas mencionadas nas reportagens”.

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“Ao contrário. Conforme pode-se observar, elas foram oficialmente apresentadas e indicadas por parlamentares, bancadas ou órgãos legitimados, únicos que possuem competência sobre o processo orçamentário”, disse a declaração. “Eduardo Cunha sempre pautou sua vida publica pelo compromisso ético e probidade, respeitando as normas legais, inclusive, enquanto exerceu seu mandato parlamentar.”

Veja a nota completa abaixo. 

A defesa de Eduardo Cunha tomou conhecimento, pela imprensa, da decisão divulgada neste domingo e esclarece que, antes da decretação do bloqueio patrimonial, não havia sido intimado, ouvido ou chamado a prestar qualquer esclarecimento no âmbito dessa investigação.

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Eduardo Cunha não exerce mandato parlamentar e, portanto, não apresentou, subscreveu ou formalizou nenhuma das emendas mencionadas nas reportagens. Ao contrário. Conforme pode-se observar, elas foram oficialmente apresentadas e indicadas por parlamentares, bancadas ou órgãos legitimados, únicos que possuem competência sobre o processo orçamentário.

Eduardo Cunha sempre pautou sua vida publica pelo compromisso ético e probidade, respeitando as normas legais, inclusive, enquanto exerceu seu mandato parlamentar.

Deste modo, a defesa rejeita a tentativa de equiparar automaticamente a legítima interlocução política ao exercício clandestino de mandato parlamentar.

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É igualmente necessário esclarecer que o montante de R$ 6,15 milhões corresponde ao valor global das emendas questionadas, destinadas a municípios ou outros beneficiários públicos, e nem mesmo a decisão imputa recebimento de qualquer vantagem a Eduardo Cunha.

Eduardo Cunha desconhece qualquer irregularidade na tramitação das emendas. Cabe ressaltar que a própria PGR considerou prematuro o bloqueio das contas de Eduardo Cunha.

A defesa buscará acesso integral à investigação a fim de conhecer o contexto completo dos fatos, exercer o contraditório e impugnar as medidas decretadas.

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Pedro Ivo Velloso
Francisco Agosti
Figueiredo & Velloso Advogados Associados

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