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Política

A reação de Eduardo Bolsonaro à ordem de prisão expedida por Alexandre de Moraes

Ex-deputado disse nas redes sociais que determinação do ministro é 'arbitrária, inoportuna e inócua' e que EUA não vão cumpri-la

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h17 | Atualizado em 8 out 2026, 19h22
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Renato Araujo/Câmara dos Deputados)
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A reação de Eduardo Bolsonaro à ordem de prisão expedida por Alexandre de Moraes Priorize VEJA no Google

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, por meio das redes sociais, disse que a ordem de prisão expedida nesta quinta-feira, 8, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “arbitrária, inoportuna e inócua”. O magistrado mandou expedir o mandado de prisão para que ele cumpra uma pena de quatro anos e dois meses à qual ele foi condenado na Corte pelo crime de coação no curso do processo.

Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o país com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua, uma vez que os Estados Unidos já deixaram claro que não cumprem decisões delirantes dessa natureza”, disse o ex-deputado nas redes sociais.

Mais adiante, na mesma publicação, ele disse que a ordem de prisão vai ajudar a eleger seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como presidente da República. “O único efeito prático desse ato, tomado deliberadamente no meio do processo eleitoral, é acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do país. Felizmente, no próximo dia 25, o povo brasileiro dará o seu recado final elegendo Flávio Bolsonaro, que, com o novo Congresso, vai restaurar a normalidade no Brasil”, complementou. 

O raio-x dos ministros do STF

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Entenda o caso

Nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes mandou expedir o mandado de prisão para que Eduardo cumpra a pena de quatro anos pelo crime de coação no curso do processo. Além disso, o ministro também determinou o cancelamento dos passaportes do ex-parlamentar. Isso impede que ele use esses documentos para sair ou entrar de qualquer país.

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A existência de um mandado de prisão também pode fundamentar um eventual pedido de extradição de Eduardo para que ele cumpra a pena em território nacional. No entanto, caso o Brasil faça essa solicitação, ela abrirá um processo nos Estados Unidos e o governo de Donald Trump vai decidir se o aceita ou não.

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Alexandre de Moraes
Eduardo Bolsonaro
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Supremo Tribunal Federal - STF
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