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Política

A reação de Davi Alcolumbre a cobrança de senador que pediu impeachment de Moraes

Carlos Viana (PSD-MG) diz ter conversado com o presidente do Senado para colocar em votação o requerimento protocolado contra o ministro do STF

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 20h46 | Atualizado em 2 set 2026, 11h24
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O senador Carlos Viana (PSD-MG), autor de um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou ter cobrado pessoalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que o requerimento avance no Congresso. A reação, segundo ele, foi o silêncio.

“Mais uma vez o presidente do Senado ficou em silêncio, um silêncio de omissão. Tem sido assim o tempo todo”, disse Viana em entrevista ao programa VEJA Em Foco.

O senador protocolou o pedido após a divulgação das mensagens do relatório da Polícia Federal sobre a relação entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por uma fraude financeira bilionária.

Viana classificou as informações reveladas no relatório como graves e defendeu que o ministro seja afastado para responder às suspeitas. Segundo o senador, este é o 54º pedido de impeachment apresentado contra Moraes.

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O parlamentar disse ter sido “muito firme” com Alcolumbre ao cobrar uma resposta do Senado e afirmou esperar que o presidente da Casa coloque o pedido em tramitação. “Nós precisamos colocar o pedido de impeachment para votar e precisamos, principalmente, da convocação de Alexandre de Moraes para que ele possa explicar os fatos”, afirmou.

Para Viana, as suspeitas apontadas no material da Polícia Federal precisam ser investigadas com direito de defesa, mas não podem ser ignoradas pelo Senado. “Eu não estou antecipando culpa”, disse. “Mas nós não podemos nos omitir.”

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